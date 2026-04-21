AOSB’de AR-GE ve tasarım merkezleri güç birliği yapıyor
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), bölge sanayisinin inovasyon kapasitesini artırmak, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve ortak projelerin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla AR-GE ve Tasarım Merkezi istişare toplantısı gerçekleştirildi.
AOSB Bölge Müdürlüğü koordinasyonundaki toplantıya, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın yanı sıra Alparslan Türkeş Üniversitesi (ATÜ) Teknoloji Transfer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mustafa Savrun, ATÜ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreteri Mücahit Moğol ile bölgede ve il genelinde faaliyet gösteren AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin temsilcileri katılım sağladı.
Toplantıda, AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin faydalanabileceği güncel destek programlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler yapılırken; akademik bilgi birikimi ile sanayi tecrübesini buluşturacak, ortak proje geliştirme süreçlerini hızlandıracak ve bölgenin rekabet gücünü artıracak konular ele alındı. Katılımcılar arasında gerçekleştirilen fikir alışverişi, iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından verimli bir zemin oluşturdu.
“AR-GE Merkezleri sanayimizin geleceğini şekillendiriyor”
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin bölge sanayisi için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, “Sanayide sürdürülebilir büyümenin ve küresel rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri AR-GE ve inovasyondur. Bölgemizde faaliyet gösteren AR-GE ve Tasarım Merkezlerimizin etkinliğini artırmak, üniversitelerle olan iş birliklerini daha sistematik hale getirmek ve ortak projeleri çoğaltmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.
Akpınar, bu tür istişare toplantılarının sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda somut projelerin ortaya çıkmasına da katkı sağladığını belirterek, “Akademik bilgiyle sanayi tecrübesini bir araya getiren bu platformlar sayesinde bölgemizde katma değerli üretimin artacağına ve firmalarımızın uluslararası rekabette daha güçlü konuma geleceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.
Toplantıda ayrıca, üniversite-sanayi iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi, destek mekanizmalarının daha verimli kullanılması ve AR-GE kültürünün yaygınlaştırılması konularında görüş birliğine varıldı. AOSB Bölge Müdürlüğü, ortak akıl ve iş birliği odaklı bu buluşmaların önemine dikkati çekerek, bölgenin teknolojik gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın desteklenmeye devam edileceği bildirildi.