AOSB’de AR-GE ve tasarım merkezleri güç birliği yapıyor

AOSB Bölge Müdürlüğü koordi­nasyonundaki toplantıya, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın yanı sıra Alparslan Türkeş Üni­versitesi (ATÜ) Teknoloji Trans­fer Ofisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Mustafa Savrun, ATÜ Li­sansüstü Eğitim Enstitüsü Sek­reteri Mücahit Moğol ile bölgede ve il genelinde faaliyet gösteren AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin temsilcileri katılım sağladı.

Toplantıda, AR-GE ve Tasarım Merkezlerinin faydalanabilece­ği güncel destek programlarına ilişkin kapsamlı bilgilendirme­ler yapılırken; akademik bilgi bi­rikimi ile sanayi tecrübesini bu­luşturacak, ortak proje geliştir­me süreçlerini hızlandıracak ve bölgenin rekabet gücünü artıra­cak konular ele alındı. Katılımcı­lar arasında gerçekleştirilen fikir alışverişi, iş birliklerinin güçlen­dirilmesi açısından verimli bir zemin oluşturdu.

“AR-GE Merkezleri sanayimizin geleceğini şekillendiriyor”

AOSB Bölge Müdürü Ersin Ak­pınar, AR-GE ve Tasarım Merkez­lerinin bölge sanayisi için stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, “Sanayide sürdürülebilir büyüme­nin ve küresel rekabet gücünün en önemli unsurlarından biri AR-GE ve inovasyondur. Bölgemizde faa­liyet gösteren AR-GE ve Tasarım Merkezlerimizin etkinliğini artır­mak, üniversitelerle olan iş birlik­lerini daha sistematik hale getir­mek ve ortak projeleri çoğaltmak öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.

Akpınar, bu tür istişare toplan­tılarının sadece bilgi paylaşımıyla sınırlı kalmadığını, aynı zamanda somut projelerin ortaya çıkması­na da katkı sağladığını belirterek, “Akademik bilgiyle sanayi tecrü­besini bir araya getiren bu plat­formlar sayesinde bölgemizde katma değerli üretimin artacağı­na ve firmalarımızın uluslararası rekabette daha güçlü konuma ge­leceğine inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, üniversi­te-sanayi iş birliğinin daha etkin hale getirilmesi, destek mekaniz­malarının daha verimli kullanıl­ması ve AR-GE kültürünün yay­gınlaştırılması konularında gö­rüş birliğine varıldı. AOSB Bölge Müdürlüğü, ortak akıl ve iş birliği odaklı bu buluşmaların önemine dikkati çekerek, bölgenin teknolo­jik gelişimine katkı sağlayacak her türlü çalışmanın desteklenmeye devam edileceği bildirildi.