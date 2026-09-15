AOSB’de atık maliyetini düşürecek tesis hazırlığı

DÜNYA-ADANA

Proje kapsamında fizibilite çalışmalarına baş­lanırken, tesisin sanayicile­rin atık bertaraf maliyetleri­ni azaltması ve atıkları yeni­den ekonomiye kazandırması hedefleniyor. Döngüsel eko­nomi, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz yakla­şımıyla planlanan tesisle, uy­gun nitelikteki atıkların al­ternatif yakıt ve enerji kay­nağı olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bertarafa gön­derilen atık miktarının azal­tılması ve ekonomik değe­ri bulunan atıkların üretim döngüsüne kazandırılması planlanıyor.

“Atığı ekonomik değere dönüştüreceğiz”

AOSB Yönetim Kurulu Baş­kanı Bekir Sütcü, sürdürü­lebilir üretimi güçlendiren ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan pro­jelere önem verdiklerini be­lirterek, atığı yalnızca berta­raf edilmesi gereken bir un­sur olarak görmediklerini söyledi. Sütcü, “Atığı doğru yöntemlerle yeniden ekono­mik değere dönüştürülebile­cek bir kaynak olarak değer­lendiriyoruz. Planladığımız Atıktan Türetilmiş Yakıt Te­sisi ile uygun nitelikteki atık­ları alternatif yakıt ve enerji kaynağına dönüştürerek hem çevresel yükü hem de sana­yicimizin atık yönetim mali­yetlerini azaltmayı hedefliyo­ruz” dedi.

Atık envanteri çıkarılıyor

Tesisin kapasitesi ve teknik altyapısının bölgenin ihtiyaç­larına göre belirlenmesi ama­cıyla atık envanteri çalışma­sı da başlatıldı. AOSB’deki iş­letmelerden atık kodu, türü, fiziksel formu, kalorifik de­ğeri, nem oranı ve aylık mik­tarı gibi bilgileri “Atık Beyan Bilgi Formu” aracılığıyla Böl­ge Müdürlüğüne iletmeleri istendi. Toplanacak verilerle ATY üretimine uygun atıkla­rın tür ve miktarlarının belir­lenmesi, tesis kapasitesinin doğru ölçeklendirilmesi ve teknik-ekonomik fizibilite­nin hazırlanması planlanıyor. Sütcü, sanayicilerden alına­cak güncel verilerin yatırımın kapasitesinin yanı sıra bölge­nin gelecekteki atık yönetimi politikalarının belirlenmesi­ne de katkı sağlayacağını ifa­de etti.