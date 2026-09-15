AOSB’de atık maliyetini düşürecek tesis hazırlığı
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sanayi tesislerinde oluşan uygun nitelikteki atıkların Atıktan Türetilmiş Yakıt’a (ATY) dönüştürülmesi amacıyla tesis kurmaya hazırlanıyor.
DÜNYA-ADANA
Proje kapsamında fizibilite çalışmalarına başlanırken, tesisin sanayicilerin atık bertaraf maliyetlerini azaltması ve atıkları yeniden ekonomiye kazandırması hedefleniyor. Döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz yaklaşımıyla planlanan tesisle, uygun nitelikteki atıkların alternatif yakıt ve enerji kaynağı olarak değerlendirilmesi amaçlanıyor. Projenin hayata geçirilmesiyle bertarafa gönderilen atık miktarının azaltılması ve ekonomik değeri bulunan atıkların üretim döngüsüne kazandırılması planlanıyor.
“Atığı ekonomik değere dönüştüreceğiz”
AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, sürdürülebilir üretimi güçlendiren ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlayan projelere önem verdiklerini belirterek, atığı yalnızca bertaraf edilmesi gereken bir unsur olarak görmediklerini söyledi. Sütcü, “Atığı doğru yöntemlerle yeniden ekonomik değere dönüştürülebilecek bir kaynak olarak değerlendiriyoruz. Planladığımız Atıktan Türetilmiş Yakıt Tesisi ile uygun nitelikteki atıkları alternatif yakıt ve enerji kaynağına dönüştürerek hem çevresel yükü hem de sanayicimizin atık yönetim maliyetlerini azaltmayı hedefliyoruz” dedi.
Atık envanteri çıkarılıyor
Tesisin kapasitesi ve teknik altyapısının bölgenin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi amacıyla atık envanteri çalışması da başlatıldı. AOSB’deki işletmelerden atık kodu, türü, fiziksel formu, kalorifik değeri, nem oranı ve aylık miktarı gibi bilgileri “Atık Beyan Bilgi Formu” aracılığıyla Bölge Müdürlüğüne iletmeleri istendi. Toplanacak verilerle ATY üretimine uygun atıkların tür ve miktarlarının belirlenmesi, tesis kapasitesinin doğru ölçeklendirilmesi ve teknik-ekonomik fizibilitenin hazırlanması planlanıyor. Sütcü, sanayicilerden alınacak güncel verilerin yatırımın kapasitesinin yanı sıra bölgenin gelecekteki atık yönetimi politikalarının belirlenmesine de katkı sağlayacağını ifade etti.