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AOSB’de tesis için yapım süreci başlıyor

Adana Ha­cı Sabancı Organize Sana­yi Bölgesi’nde (AOSB), sana­yicilerin ve böl­gede görev ya­pan çalışanla­rın konaklama ihtiyacına mo­dern ve kap­samlı bir çözüm sunacak otel projesinde ya­pım süreci başlıyor. İhale sü­reci tamamlanan yatırımın bir yıl içerisinde tamamlana­rak hizmete alınması hedefle­niyor.

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AOSB’de tesis için yapım süreci başlıyor

ADANA

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, hayata geçirilecek yatırımın yalnızca bir konak­lama tesisi olmadığını, aynı zamanda sanayi bölgesinin sosyal yaşam altyapısını güç­lendirecek önemli bir proje ol­duğunu belirtti. Akpınar, “Sa­nayicilerimizin ve çalışanla­rımızın ihtiyaçlarını gözeten, yaşam kalitesi­ni artıran pro­jeleri hayata ge­çirmeye devam ediyoruz. İha­le sürecini ta­mamladığımız konaklama te­sisimizin yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yatırımımızla bölgemize de­ğer katacak önemli bir ihtiyacı karşılama­yı amaçlıyoruz” dedi.

Yatırım 1 yıl içerisinde tamamlanacak

Yatırımın yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Akpı­nar, “Sanayi altyapımızı sos­yal yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyoruz. Bölgemizi üre­timin yanı sıra yaşam kalite­si yüksek, sürdürülebilir ve güçlü bir sanayi merkezi hali­ne getirme hedefiyle çalışma­larımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.

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