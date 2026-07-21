AOSB’de tesis için yapım süreci başlıyor
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB), sanayicilerin ve bölgede görev yapan çalışanların konaklama ihtiyacına modern ve kapsamlı bir çözüm sunacak otel projesinde yapım süreci başlıyor. İhale süreci tamamlanan yatırımın bir yıl içerisinde tamamlanarak hizmete alınması hedefleniyor.
ADANA
AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, hayata geçirilecek yatırımın yalnızca bir konaklama tesisi olmadığını, aynı zamanda sanayi bölgesinin sosyal yaşam altyapısını güçlendirecek önemli bir proje olduğunu belirtti. Akpınar, “Sanayicilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarını gözeten, yaşam kalitesini artıran projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. İhale sürecini tamamladığımız konaklama tesisimizin yapım çalışmalarına başlıyoruz. Bu yatırımımızla bölgemize değer katacak önemli bir ihtiyacı karşılamayı amaçlıyoruz” dedi.
Yatırım 1 yıl içerisinde tamamlanacak
Yatırımın yaklaşık bir yıl içinde tamamlanmasının planlandığını kaydeden Akpınar, “Sanayi altyapımızı sosyal yatırımlarla desteklemeyi sürdürüyoruz. Bölgemizi üretimin yanı sıra yaşam kalitesi yüksek, sürdürülebilir ve güçlü bir sanayi merkezi haline getirme hedefiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” diye konuştu.