APİ portföyü 450 milyar TL'ye çıkacak
Merkez Bankası’nın yayınladığı 2026 yılına dair Para Politikası Raporu’nda öne çıkan unsur, APİ portföyü için belirlenen limitler oldu. 2026’da TCMB APİ portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla nominal 450 milyar TL olarak belirlendi.
Merkez Bankası, 2026 yılı Para Politikası Raporu’nu dün yayımladı. Raporda, para politikasında bu yıl uygulanan adımların yanı sıra, önümüzdeki yıla ilişkin operasyonel çerçeve de ayrıntılı biçimde ele alındı. Raporun en dikkat çekici kısmı, TCMB’nin menkul kıymet portföyü (APİ portföyü) için belirleyeceği limitler oldu. Banka; 2026 yılında APİ portföy büyüklüğünü ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla nominal 450 milyar TL olarak belirledi.
Bankanın konuyla ilgili açıklamasında, “2026 yılında APİ portföyünün nominal 67,7 milyar TL’lik kısmı itfa olacaktır. İtfa olacak tutara ilave olarak operasyonel esnekliğin artırılması amacıyla APİ portföyünün doğrudan alımlarla desteklenmesi hedeflenmektedir. 2026 yılında TCMB APİ portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla nominal 450 milyar TL olarak belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.
TCMB Başkanı Karahan son Enflasyon Raporu sunumunda, itfa olacak kıymetlerin yenilenmesi gerektiğini, ayrıca piyasa işleyişini bozmayacak şekilde bilançodaki tahvil oranının kademeli olarak bir miktar daha artırılmasının uygun olacağını belirtmişti.
256 milyar TL tutarında tahvil alması gerekiyor
DÜNYA Gazetesi yazarı Erkin Işık, 3 Aralık tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yazdığı değerlendirmede hangi ölçekte bir tahvil alımının parasal genişleme anlamına gelebileceğini incelemişti. Söz konusu yazıda Işık, mevcut durumda bilançonun %2.2’si seviyesinde bulunan APİ portföyünün, tarihsel ortalamalara yakın olan %3 seviyesine yükselmesi için, portföy büyüklüğünün mevcut 262.3 milyar TL’den 2026 yılı sonunda 456 milyar TL’ye çıkması gerektiğini hesaplamıştı.
TCMB’nin yayımladığı rapora göre, 2026 sonu itibarıyla 450 milyar TL olarak belirlenen limit, mevcut seviyeye kıyasla yaklaşık 188 milyar TL’lik bir artışa işaret ediyor. Buna ek olarak 67.7 milyar TL’lik itfa tutarı da dikkate alındığında, TCMB’nin önümüzdeki yıl toplamda yaklaşık 256 milyar TL tutarında tahvil alımı yapması gerekiyor.
Erkin Işık, “Bu büyüklük için günlük ortalama yaklaşık 1 milyar TL’lik tahvil alım ihalesi açılması yeterli olacaktır. Ayrıca bu tutar, Hazine’nin 2026 yılı finansman programında öngördüğü 5 trilyon 344 milyar TL’lik borçlanmanın yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir. Bu ölçekte bir alımın, tahvil faizlerini belirgin şekilde etkileyecek bir niceliksel gevşeme olarak değerlendirilemeyeceğini düşünüyoruz” yorumunu da yaptı.
Merkez 2026 yılında 8 toplantı yapacak
Merkez Bankası’nın 62 maddeden oluşan 2026 yılı Para Politikası metninde dikkat çeken başlıklar şunlar oldu:
-Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde, parasal aktarım mekanizması, ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
-PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2026 yılında 8 toplantı yapacaktır.
-Mevduatın Türk lirası cinsinden ve yurt dışı borçlanmanın uzun vadeli olmasını önceliklendiren politika çerçevesi 2026 yılında da sürdürülecektir.
-Likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılımının sağlanması amacıyla, gerekli görülen günlerde, 5 ila 12 gün arasında olmak kaydıyla miktar ihalesi yöntemiyle farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi düzenlenebilecektir. Ayrıca, likidite koşulları göz önünde bulundurularak fonlama araçlarının esnekliğini desteklemek amacıyla, gerekli görülen gün ve vadelerde, 10.00-16.00 saatleri arasında miktar yöntemiyle gün içi repo ihaleleri yapılacaktır.
-TCMB Bankalararası Para Piyasası’nda piyasa üyesi bankalara tahsis edilen borç alabilme limitleri gözden geçirilecektir.
-Teminat koşulları piyasa gelişmeleri dikkate alınarak gözden geçirilmeye devam edilecektir.
-2026 yılında mevcut kur rejimi sürdürülecektir.
-2026 yılında piyasa koşulları çerçevesinde bankalarla lokasyon swap işlemi gerçekleştirilebilecektir.
-TCMB nezdindeki Döviz Depo Piyasasında bankalara yaklaşık olarak toplam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli döviz likiditesi imkânı sağlanmaya devam edilecektir.
-Bankalar, TCMB’ye kendilerine tanınan limitler çerçevesinde teminat döviz deposu veya altın deposu getirebilecektir.
-Rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecektir.
Reeskont kredisi 1 trilyon TL’ye dayandı
Merkez Bankası 2026 Para Politikası metninde TCMB kredi programlarına dair de bilgi verdi. Buna göre Yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında 12 Aralık 2025 itibarıyla 45,7 milyar Türk Lirası kredi tahsis edildiğini açıklayan Merkez Bankası, “İhracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara 2025 yılı içerisinde kullandırılan reeskont kredisi tutarı 12 Aralık 2025 itibarıyla 965 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında ulusal paralar cinsinden ticaretin desteklenmesini amaçlayan para takası anlaşmaları kaynaklı reeskont kredileri kullandırımları artarak devam etmiştir” bilgisini de paylaştı.
Banka ayrıca ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin etkin kullanımının desteklenmesine yönelik olarak reeskont kredisi kullanımlarında net ihracatçı olma şartı yerine ihracatçı skoru uygulaması 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini de hatırlattı.