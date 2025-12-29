APİ portföyü 450 milyar TL'ye çıkacak

Merkez Banka­sı, 2026 yılı Pa­ra Politikası Ra­poru’nu dün yayımladı. Ra­porda, para politikasında bu yıl uygulanan adımların yanı sıra, önümüzdeki yıla ilişkin operasyonel çerçeve de ayrıntılı biçimde ele alın­dı. Raporun en dikkat çeki­ci kısmı, TCMB’nin men­kul kıymet portföyü (APİ portföyü) için belirleyece­ği limitler oldu. Banka; 2026 yılında APİ portföy büyük­lüğünü ilave alım seçeneği saklı kalmak kaydıyla no­minal 450 milyar TL olarak belirledi.

Bankanın konuyla ilgili açıklamasında, “2026 yılında APİ portföyünün nominal 67,7 milyar TL’lik kısmı itfa olacaktır. İtfa ola­cak tutara ilave olarak ope­rasyonel esnekliğin artırıl­ması amacıyla APİ portfö­yünün doğrudan alımlarla desteklenmesi hedeflen­mektedir. 2026 yılında TC­MB APİ portföy büyüklüğü, ilave alım seçeneği saklı kal­mak kaydıyla nominal 450 milyar TL olarak belirlen­miştir” ifadelerine yer ve­rildi.

TCMB Başkanı Karahan son Enflasyon Raporu su­numunda, itfa olacak kıy­metlerin yenilenmesi ge­rektiğini, ayrıca piyasa işle­yişini bozmayacak şekilde bilançodaki tahvil oranının kademeli olarak bir miktar daha artırılmasının uygun olacağını belirtmişti.

256 milyar TL tutarında tahvil alması gerekiyor

DÜNYA Gazetesi yazarı Erkin Işık, 3 Aralık tarihli DÜNYA Gazetesi'nde yaz­dığı değerlendirmede han­gi ölçekte bir tahvil alımının parasal genişleme anlamı­na gelebileceğini incelemiş­ti. Söz konusu yazıda Işık, mevcut durumda bilanço­nun %2.2’si seviyesinde bu­lunan APİ portföyünün, ta­rihsel ortalamalara yakın olan %3 seviyesine yüksel­mesi için, portföy büyüklü­ğünün mevcut 262.3 mil­yar TL’den 2026 yılı sonun­da 456 milyar TL’ye çıkması gerektiğini hesaplamıştı.

TCMB’nin yayımladığı rapora göre, 2026 sonu iti­barıyla 450 milyar TL ola­rak belirlenen limit, mevcut seviyeye kıyasla yaklaşık 188 milyar TL’lik bir artışa işaret ediyor. Buna ek ola­rak 67.7 milyar TL’lik itfa tu­tarı da dikkate alındığında, TCMB’nin önümüzdeki yıl toplamda yaklaşık 256 mil­yar TL tutarında tahvil alı­mı yapması gerekiyor.

Erkin Işık, “Bu büyüklük için gün­lük ortalama yaklaşık 1 mil­yar TL’lik tahvil alım ihale­si açılması yeterli olacaktır. Ayrıca bu tutar, Hazine’nin 2026 yılı finansman progra­mında öngördüğü 5 trilyon 344 milyar TL’lik borçlan­manın yaklaşık yüzde 5’ine denk gelmektedir. Bu ölçek­te bir alımın, tahvil faizleri­ni belirgin şekilde etkileye­cek bir niceliksel gevşeme olarak değerlendirilemeye­ceğini düşünüyoruz” yoru­munu da yaptı.

Merkez 2026 yılında 8 toplantı yapacak

Merkez Bankası’nın 62 maddeden oluşan 2026 yı­lı Para Politikası metninde dikkat çeken başlıklar şun­lar oldu:

-Kredi ve mevduat pi­yasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olma­sı halinde, parasal aktarım mekanizması, ilave makro­ihtiyati adımlarla destekle­necektir. Likidite yönetimi araçları etkili şekilde kulla­nılmaya devam edilecektir.

-PPK, önceden açıkla­nan bir takvim çerçevesinde 2026 yılında 8 toplantı ya­pacaktır.

-Mevduatın Türk lirası cinsinden ve yurt dışı borç­lanmanın uzun vadeli olma­sını önceliklendiren politi­ka çerçevesi 2026 yılında da sürdürülecektir.

-Likiditenin haftanın günlerine dengeli dağılı­mının sağlanması amacıy­la, gerekli görülen günler­de, 5 ila 12 gün arasında ol­mak kaydıyla miktar ihalesi yöntemiyle farklı vadelerde birden fazla repo ihalesi dü­zenlenebilecektir. Ayrıca, likidite koşulları göz önün­de bulundurularak fonlama araçlarının esnekliğini des­teklemek amacıyla, gerek­li görülen gün ve vadelerde, 10.00-16.00 saatleri arasın­da miktar yöntemiyle gün içi repo ihaleleri yapılacaktır.

-TCMB Bankalarara­sı Para Piyasası’nda piyasa üyesi bankalara tahsis edi­len borç alabilme limitleri gözden geçirilecektir.

-Teminat koşulları piya­sa gelişmeleri dikkate alına­rak gözden geçirilmeye de­vam edilecektir.

-2026 yılında mevcut kur rejimi sürdürülecektir.

-2026 yılında piyasa ko­şulları çerçevesinde banka­larla lokasyon swap işlemi gerçekleştirilebilecektir.

-TCMB nezdindeki Dö­viz Depo Piyasasında ban­kalara yaklaşık olarak top­lam 50 milyar dolar limit ile bir hafta ve bir ay vadeli dö­viz likiditesi imkânı sağlan­maya devam edilecektir.

-Bankalar, TCMB’ye kendilerine tanınan limit­ler çerçevesinde teminat döviz deposu veya altın de­posu getirebilecektir.

-Rezerv biriktirilmesi yönündeki stratejiye devam edilecektir.

Reeskont kredisi 1 trilyon TL’ye dayandı

Merkez Bankası 2026 Para Politikası metninde TCMB kredi programlarına dair de bilgi verdi. Buna göre Yeni Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı kapsamında 12 Aralık 2025 itibarıyla 45,7 milyar Türk Lirası kredi tahsis edildiğini açıklayan Merkez Bankası, “İhracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara 2025 yılı içerisinde kullandırılan reeskont kredisi tutarı 12 Aralık 2025 itibarıyla 965 milyar Türk lirası olarak gerçekleşmiştir. 2025 yılında ulusal paralar cinsinden ticaretin desteklenmesini amaçlayan para takası anlaşmaları kaynaklı reeskont kredileri kullandırımları artarak devam etmiştir” bilgisini de paylaştı.

Banka ayrıca ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinin etkin kullanımının desteklenmesine yönelik olarak reeskont kredisi kullanımlarında net ihracatçı olma şartı yerine ihracatçı skoru uygulaması 13 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girdiğini de hatırlattı.