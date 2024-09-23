Apollo'dan Intel'e 5 milyar dolarlık can suyu!

Dünyanın en değerli çip üreticisi Intel, 9 ayda neredeyse yüzde 60 değer kaybederken ABD merkezli teknoloji şirketine can suyu olacak bir yatırım teklifi geldi.

Intel'e 5 milyar dolarlık can suyu

Qualcomm'un zor durumdaki Intel'i satın almak için kolları sıvadığı söylentileri yayılırken, ABD'li varlık yönetimi şirketi Apollo Global Management Intel’e 5 milyar dolarlık bir yatırım teklif etti.

Bloomberg News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre; Apollo, Intel'e milyarlarca dolarlık hisseye benzer bir yatırım yapma konusunda son derece istekli.

11 milyar dolarlık yatırım planı

Konuya ilişkin henüz iki taraftan da resmi bir açıklama gelmezken Intel yöneticilerinin Apollo'nun teklifini değerlendirdiği konuşuluyor. Öte yandan potansiyel yatırıma ilişkin rakamların değişebileceği ve görüşmelerin başarısız geçebileceği ihtimali de bulunuyor.

Bu yılın başlarında Apollo, Intel'in İrlanda'daki yeni üretim tesisiyle ilgili bir ortak girişimde yüzde 49 hisse alacağını ve bu yatırımın 11 milyar dolar değerinde olacağını açıklamıştı.

Qualcomm, Intel'in peşinde

Qualcomm'un da yakın zamanda zor durumdaki Intel'i satın almak için kolları sıvadığı söylendi. Reuters'in haberine göre, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, beş asırlık Intel'i satın almak için yürütülen müzakerelere kişisel olarak dahil olmuş durumda.