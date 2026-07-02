Apple 5 yeni modelini duyurmaya hazırlanıyor

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Apple, premium akıllı telefon pazarındaki konumunu güçlendirmek için iPhone ürün takvimini genişletmeye hazırlanıyor. Nikkei Asia’nın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre şirket, 2026’nın ikinci yarısı ile 2027’nin ilk yarısı arasında en az beş yeni iPhone modeli tanıtmayı planlıyor.

Apple iPhone tarafındaki genişleme, şirketin son yıllardaki en kapsamlı ürün döngülerinden birine işaret ediyor. Planlanan modeller arasında ilk katlanabilir iPhone’un da yer alması bekleniyor. Apple, tedarik zincirindeki kısıtlara rağmen üst segment akıllı telefon rekabetinde ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor.

Apple hisseleri, haber akışının izlendiği seansta yüzde 1,73 artış gösterdi. Yatırımcılar, yeni model takvimini donanım satışları, ortalama satış fiyatı ve servis gelirlerine etkisi açısından değerlendirecek.

Katlanabilir iPhone üretim hedefi yükseltildi

Apple, tedarikçilerinden bu yıl yaklaşık 10 milyon katlanabilir iPhone üretimine hazırlanmalarını istedi. Şirketin önceki üretim beklentisi 7 milyon ile 8 milyon adet aralığında bulunuyordu.

Üretim hedefindeki artış, Apple iPhone stratejisinde katlanabilir cihazların daha merkezi bir rol üstlenebileceğini gösteriyor. Apple, bugüne kadar katlanabilir telefon pazarına doğrudan girmedi. Ancak segmentteki büyüme, şirketin premium ürün ailesini yeni bir form faktörüyle genişletmesini gündeme taşıdı.

Katlanabilir iPhone, Apple için yalnızca yeni bir donanım kategorisi anlamına gelmiyor. Cihaz, yüksek fiyatlı modellerde marjları destekleyebilir ve mevcut iPhone kullanıcı tabanında yenileme döngüsünü hızlandırabilir.

Premium akıllı telefon rekabeti yoğunlaşıyor

Apple iPhone planı, katlanabilir cihaz pazarındaki rekabetin arttığı bir döneme denk geliyor. Samsung Electronics, katlanabilir telefon segmentinde öne çıkan üreticiler arasında yer alıyor. Huawei Technologies dahil Çinli üreticiler de bu pazarda ürün yelpazesini genişletiyor.

Apple, premium akıllı telefon pazarında uzun süredir yüksek fiyatlı modellerle güçlü bir konum koruyor. Ancak Samsung ve Çinli rakiplerin katlanabilir ürünleri, üst segmentte farklılaşma baskısını artırıyor.

Yeni iPhone modelleri, şirketin hem donanım satışlarını destekleme hem de kullanıcıları ekosistem içinde tutma stratejisine hizmet edebilir. Özellikle katlanabilir model, Apple’ın premium segmentte daha yüksek fiyat noktalarını test etmesine imkan sağlayabilir.

Tedarik zinciri kısıtları planın ana riski oldu

Apple, geniş ürün döngüsünü tedarik zincirindeki kısıtların arttığı bir dönemde hazırlıyor. Katlanabilir cihazlarda ekran, menteşe ve kasa tasarımı gibi bileşenler klasik akıllı telefonlara göre daha karmaşık üretim süreçleri gerektiriyor.

Tedarikçiler açısından 10 milyon adetlik hazırlık hedefi, üretim kapasitesi ve kalite kontrol süreçlerinde daha yüksek baskı yaratabilir. Apple iPhone üretimindeki her yeni form faktörü, özellikle ilk yıl verimlilik ve parça tedariki açısından risk taşır.

Şirketin tedarik zincirini genişletme ve üretim planını erken netleştirme çabası, bu riskleri sınırlamaya yönelik bir adım olarak görülüyor. Buna rağmen arz tarafındaki darboğazlar, lansman takvimi ve teslimat süreleri üzerinde belirleyici olabilir.

Beş model takvimi satış döngüsünü destekleyebilir

Apple, 2026’nın ikinci yarısından 2027’nin ilk yarısına kadar en az beş yeni iPhone modeliyle daha sıkı bir ürün takvimi oluşturmayı planlıyor. Daha geniş ürün ailesi, farklı fiyat segmentlerine ve kullanıcı tercihlerine daha fazla seçenek sunabilir.

Apple iPhone satışları açısından model çeşitliliği, özellikle doygun akıllı telefon pazarında önemli hale geliyor. Kullanıcıların cihaz yenileme süresi uzadıkça şirketler, tasarım değişimi ve yeni donanım kategorileriyle talebi canlandırmaya çalışıyor.

Katlanabilir iPhone’un üretim hedefinin yükseltilmesi, Apple’ın bu kategoride sınırlı bir deneme yerine daha büyük ölçekli bir giriş hazırladığına işaret ediyor. Şirket, üretim planını korursa katlanabilir cihaz pazarı 2026 ve 2027’de daha sert rekabete sahne olabilir.

Apple iPhone ürün döngüsündeki genişleme, yatırımcılar için gelir büyümesi kadar kârlılık ve tedarik zinciri yönetimi açısından da izlenecek. Yeni modellerin fiyatlandırması, üretim hacmi ve teslimat takvimi, Apple hisseleri üzerindeki beklentileri şekillendirecek.