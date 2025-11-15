Apple, 634 milyon dolar tazminata mahkûm oldu

ABD’nin California eyaletinde görülen davada mahkeme, Apple’ın tıbbi cihaz üreticisi Masimo’nun kandaki oksijen seviyesini ölçmeye yarayan patentlerini ihlal ettiğine karar vererek şirketi 634 milyon dolar tazminat ödemeye mahkûm etti.

Jüri, Apple Watch’un antrenman modu ve kalp hızı bildirimleri gibi özelliklerinin Masimo’nun patent haklarını ihlal ettiğini kabul etti.

Apple temyize gidiyor

Apple, karara kesin olarak katılmadığını ve temyize gideceğini açıkladı. Masimo ise bu kararı, “yeniliklerimizi ve fikri mülkiyetimizi koruma mücadelemizde önemli bir zafer” olarak nitelendirdi.

Çalışanlarını transfer etmişti

Masimo, uzun süredir Apple’ı çalışanlarını transfer ederek kan oksijen ölçümünde kullanılan pulse oksimetre teknolojisini kopyalamakla suçluyor.

Bu ihtilaf, 2023’te ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu’nun (ITC) Apple Watch Series 9 ve Ultra 2 modellerinin ithalatını yasaklamasına yol açmıştı.

Yasağı aşmak için Apple, saatlerinden oksijen ölçüm özelliğini geçici olarak çıkarmış; ABD Gümrük ve Sınır Koruma Birimi’nin onayıyla Ağustos ayında güncellenmiş versiyonunu yeniden tanıtmıştı.

ITC, cuma günü yaptığı ayrı bir açıklamada, Apple’ın güncellenmiş saatlerinin de yasağa tabi olup olmayacağını değerlendirmek üzere yeni bir inceleme süreci başlatacağını duyurdu.