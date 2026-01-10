Apple CEO’su Tim Cook’un 2025'te aldığı maaş açıklandı: En büyük pay hisselerden

Apple CEO'su Tim Cook'un 2025 yılında kazandığı toplam ücret belli oldu.

Cook’un 2025 yılı maaşı 3 milyon dolar olarak açıklanırken, hisse ödülleri ve primlerle birlikte toplam kazancı bu rakamın çok üzerine çıktı.

Şirketin perşembe günü açıkladığı vekâletnameye göre Cook’un 2025 yılı toplam ücret paketi 74,3 milyon dolar oldu. Bu tutar, 2024’te elde ettiği 74,6 milyon dolara kıyasla sınırlı bir düşüşe işaret ediyor.

Cook’un toplam kazancının en büyük bölümünü 57,5 milyon dolarlık hisse ödülleri oluşturdu. Buna ek olarak, Cook Apple’ın yıl içindeki performansına bağlı olarak 12 milyon dolarlık prim aldı. Ücret paketinde ayrıca güvenlik harcamaları ve özel jetle yapılan seyahatler gibi diğer yan haklar da yer aldı.

2016'dan bu yana maaşı değişmedi

Tim Cook’un 3 milyon dolarlık yıllık maaşı ise 2016 yılından bu yana değişmedi.

Buna rağmen Cook, 2024 yılında Equilar ve Associated Press tarafından yapılan analizlere göre S&P 500 endeksindeki en yüksek ücret alan CEO’lar arasında yer aldı.

Cook 2002 yılında da 3 milyon dolar maaş almasına rağmen toplam ücret paketi 100 milyon dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

Dolayısıyla Cook'un geliri rekor seviyenin gerisinde bulunuyor.

Apple 2025'i güçlü geçirdi

ABD'li teknoloji devi Apple 2025 yılını güçlü geçirdi.

Şirket ekim ayının sonlarında piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine taşıdı ve Nvidia ve Microsoft'un ardından bu değeri gören üçüncü şirket oldu.

2025 yılı için iPhone, Mac, iPad ve Hizmetler segmentlerinde büyüme ile 416,2 milyar dolar rekor gelir bildirildi.