Apple çip üretimi yarışında yeni dönem başlıyor

Apple, cihazlarının ana işlemcilerini üretmek amacıyla alternatif arayışlarına hız verdi. Şirket, Intel ve Samsung Electronics ile Apple çip üretimi konusunda keşif amaçlı görüşmeler yürüttü. Bu gelişme teknoloji dünyasında dengeleri değiştirecek bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmelerin detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Apple yöneticileri Teksas eyaletinde geliştirilme aşamasında olan bir Samsung fabrikasını ziyaret etti. Şirket temsilcileri aynı zamanda Intel ile de benzer çip üretim hizmetleri almak için ön görüşmeler gerçekleştirdi. Dünyanın en büyük teknoloji firması, tedarik zincirini çeşitlendirme stratejisi izliyor. Ancak bu süreçte şirket Apple çip üretimi standartlarından ödün vermek istemiyor.

Teknoloji devi yeni alternatifler arıyor

Bu son hamle şirkete uzun süredir iş ortağı olan Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) dışında yeni bir kapı aralıyor. Yine de iPhone üreticisi TSMC dışındaki teknolojileri kullanma konusunda bazı endişeler taşıyor. Güvenilirlik ve ölçeklendirme konularındaki kaygılar karar verme sürecini etkiliyor. Sektör kaynakları yeni işbirliklerinin önünde zorluklar bulunduğunu belirtiyor.

Taraflar ortaya atılan bu iddiaları henüz resmi olarak doğrulamadı. Apple ve Samsung konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi. Intel cephesi de iddialar karşısında sessiz kalmayı tercih etti. Bu nedenle Apple çip üretimi için masadaki seçenekler belirsizliğini koruyor.

Apple çip üretimi konusunda temkinli

Samsung ve Intel ile yürütülen görüşmeler şu an için sadece çok erken aşamalarda bulunuyor. Bu ön çabalar bugüne kadar herhangi bir somut siparişle sonuçlanmadı. Şirket yetkilileri üretim süreçlerini dikkatle analiz ediyor. Beklentiler somut adımların zaman alacağı yönünde şekilleniyor.

Teknoloji devi aylar önce açıkladığı mali sonuçlarında devam eden çip arzı sorunlarına karşı uyarmıştı. O dönemki şirket yöneticisi Tim Cook gelişmiş işlemci çipleri için yaşanan tedarik kısıtlamalarının satışları yavaşlattığını açıklamıştı. Geçmişte yaşanan bu sorunlar şirketin yeni arayışlara girmesine zemin hazırlamıştı.

Tedarik zincirinde kritik uyarılar

Apple cephesinde tedarik süreçlerini güvence altına alma çabaları hız kesmeden devam ediyor. Mevcut durumda iPhone 17 ailesinin çipleri gelişmiş yapay zeka çipleriyle aynı TSMC teknolojisinin bir varyantı üzerinde üretiliyor. Şirket bu üretim modelini farklı tedarikçilerle desteklemeyi hedefliyor.

Apple çip üretimi stratejisindeki bu muhtemel değişim, sadece günlük hisse hareketlerini değil yarı iletken endüstrisindeki uzun vadeli rekabet ortamını da derinden etkileme potansiyeli taşıyor.