Apple, dört yeni ortakla ABD'deki üretim programını genişletiyor

Üretim merkezinin bir kısmını ABD'ye taşımaya hazırlanan Apple, biri Almanya biri Japonya merkezli dört yeni ortak ile 2030'a kadar 400 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyor.

Apple'in yeni ortakları arasında Alman devi Bosch, Japon devi TDK ve ABD'li Cirrus Logic ile Qnity Electronics bulunurken şirket yeni iş birliklerinin hem istihdam yaratacağını hem de ülkenin üretim kapasitesini artıracağını belirtti.

'Amerikan Üretim Programı' hedefi

Apple, Ağustos 2025′te 100 milyar dolarlık harcama artışıyla 'Amerikan Üretim Programı'nı başlatmış ve 4 yıl içinde 600 milyar dolarlık yatırım taahhüdü vermişti. Şirket program kapsamında 450 binden fazla işi desteklerken, Ar-Ge, silikon mühendisliği, yapay zeka ve yazılım geliştirme alanlarında 20 bin kişilik daha istihdam planlıyor.

Yeni ortaklar arasında, Apple'ın 30 yılı aşkın süredir birlikte çalıştığı tedarikçisi TDK, ilk kez ABD'de sensör üretecek. iPhone kamera stabilizasyonunda kullanılan teknoloji de dahil olmak üzere bu sensörler, üretilen tüm cihazlarda yer alacak ve Apple'ın ABD silikon tedarik zincirlerinden temin ettiği çip miktarını artıracak.

Bosch, Tayvan Yarı İletken Üretim Tesisi'nde sensör donanımı için entegre devreler üretecek. Cirrus Logic de GlobalFoundries ile birlikte çalışacak. Qnity Electronics ve HD MicroSystems, yarı iletken üretimi ve yüksek performanslı bilgi işlem için malzeme ve teknolojiler sağlayacak.

Tedarik yerli fabrikalardan

'Amerikan Üretim Programı'nın açıklanmasından bu yana Apple, 12 eyaletteki 24 fabrikadan 20 milyardan fazla ABD yapımı çip tedarik etti. Şirket, 2026 yılında da TSMC'nin Arizona'daki fabrikasından 100 milyondan fazla gelişmiş çip satın almayı hedefliyor.

Apple'ın ABD'de üretim yatırımları hız kazanırken Corning, Peoria'da 7 milyar dolarlık yarı iletken paketleme tesisini Apple için inşa ediyor, GlobalWafers da Teksas'ta 4 milyar dolarlık silikon fabrikasında üretime başladı. Kentucky'deki tesis iPhone ve Apple Watch cam üretimine odaklanırken Houston fabrikasında ise Mac mini üretimi yıl sonunda başlayacak.