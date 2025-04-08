Apple hisselerinde sert düşüş: 3 günde 638 milyar dolarlık kayıp

ABD borsaları haftaya kayıplarla başlarken, Trump'ın tarifelerinden en çok etkilenen şirket teknoloji devi Apple oldu. Şirketin hisseleri pazartesi günü yüzde 3,7 değer kaybederek üst üste üçüncü işlem gününü de düşüşle kapattı. Bu süreçte Apple’ın piyasa değerinden toplamda 638 milyar dolar silinirken şirketin toplam değer kaybı yüzde 19’a ulaştı.

Ticaret savaşının en büyük kurbanı

Analistlere göre küresel üretim zincirinin büyük bölümü Çin’e dayanan Apple, ABD-Çin ticaret savaşının en büyük kurbanlarından biri oldu.

Şirketin üretim üssü olan Çin’e yüzde 54, Hindistan'a yüzde 26, Vietnam'a yüzde 46 ve Tayland'a yüzde 36 tarife uygulanıyor. Bu da şirketin maliyet zincirine doğrudan etki ediyor.

iPhone fiyatları artabilir

Küresel ticaret zincirindeki bu dalgalanmanın iPhone fiyatlarına da yansıması bekleniyor, üst segment iPhone modellerinin fiyatlarının 350 dolara kadar artabileceği öngörülüyor. Bu artış, şu an 1199 dolardan satılan bir modelin fiyatında yaklaşık yüzde 30’luk bir yükseliş anlamına geliyor.

Barclays analisti Tim Long ise Apple’ın bu koşullar altında ya fiyatları artırmak ya da hisse başına kazançta yüzde 15’e kadar düşüşü göze almak zorunda kalabileceğini belirtti. Şirketin ayrıca, tedarik zincirini düşük tarifeli ülkelere kaydırma seçeneği de masada.

Nasdaq en kötü haftasını geride bıraktı

Geçtiğimiz haftayı yüzde 10’luk kayıpla kapatan ve son beş yılın en kötü haftalık performansını gösteren Nasdaq endeksi de pazartesi günü sınırlı bir toparlanma kaydetti. Ancak Apple, Microsoft ve Tesla gibi büyük teknoloji hisseleri bu toparlanma hareketine eşlik edemedi.