Apple yeni ürünler için hazırlığa başladı iddiası! OLED ekran fiyatları artıracak

Apple, popüler cihazları MacBook Air, iPad mini ve iPad Air için önemli bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Şirketin, bu ürünlerin yeni sürümlerinde OLED (organik ışık yayan diyot) teknolojisini test ettiği belirtiliyor. OLED ekranlar, mevcut LCD panellere kıyasla daha canlı renkler ve daha derin kontrast sunuyor.

Apple'ın bu adımla kullanıcılarını cihazlarını yenilemeye teşvik etmeyi amaçladığı belirtiliyor. Mac ve iPad satışlarının bu yıl artması öngörülse de, satış rakamları hâlâ pandemi dönemindeki 2021-2022 seviyelerinin gerisinde bulunuyor.

İlk olarak iPad mininin değişmesi bekleniyor

Bloomberg News'e konuşan konuya yakın kaynaklara göre Apple, her üç ürünün de OLED ekranlı yeni sürümlerini test ediyor.

Bu modeller arasından ilk değişimi iPad mininin yaşaması bekleniyor. iPad mininin OLED ekranlı versiyonun 2026'nın başlarında piyasaya çıkması bekleniyor.

Yeni ekran teknolojisinin maliyetleri de artırması bekleniyor. Kod adı “J510” olan yeni iPad mini modelinin, OLED ekran nedeniyle mevcut versiyondan yaklaşık 100 dolar daha pahalı olabileceği belirtiliyor. Ayrıca Apple, yeni iPad mini için suya dayanıklı bir kasa tasarımı da test ediyor.

Ancak yeni yükseltme planlarının henüz kesinleşmediği, geliştirme sürecinde değişiklik veya erteleme olabileceği ifade ediliyor.

iPad Air önce LCD ekranla gelecek

Öte yandan, önümüzdeki baharda tanıtılacak yeni iPad Air modeli LCD ekran kullanmaya devam edecek. Ancak Apple, sonraki nesilde bu seriyi de OLED’e geçirmeyi planlıyor.

iPad Pro modeli ise Mayıs 2024’te M5 çipiyle birlikte OLED ekran teknolojisine kavuşmuştu.

Böylece Apple’ın tablet serisinde OLED’e geçmeyen tek model, giriş seviyesi iPad olarak kalacak.

Mac ne zaman OLED ekranlı olacak?

Mac tarafında ise OLED ekran teknolojisini ilk kez yeni tasarımlı MacBook Pro’da görülecek.

Şirketin aynı teknolojiyi MacBook Air’e getirmek için de erken aşama çalışmalara başladığı belirtiliyor ancak bu güncellemenin 2028’den önce çıkması beklenmiyor.

M5 çipli mevcut MacBook Air tasarımı ise 2026 baharında piyasaya sürülecek ve LCD ekranlı olacak.