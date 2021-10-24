Apple mağaza açtı, doluluk yüzde 98'e ulaştı

Tekstilden kuyuma, züccaciyeden mobilyaya, eczaneden gıdaya onlarca sektörden mağazaların yer aldığı 6 kilometre uzunluğundaki Bağdat Caddesi, COVID-19 salgını sonrası cadde mağazalarına ilginin artmasıyla doluluk oranını tarihi zirvesine çıkardı.

Birkaç yıl öncesine kadar inşaat, şantiye ve boş kalan iş yerleriyle anılan Bağdat Caddesi, salgının ardından ilginin artması, dönüşümün kısmen tamamlanması, yerli ve yabancı ziyaretçi ilgisi ve ilgili STK'ların çalışmaları sonrası çok ciddi markaları bünyesine kattı.

Son olarak ABD'li teknoloji firması Apple'ın yeni mağaza açmasıyla dikkatleri üzerine çeken caddede, doluluk oranı yüzde 98'e yükseldi. Kalan mağazaların kısa sürede dolması ve cadde için yeni projelerin hayata geçmesi bekleniyor.

"Doluluk oranı kısa sürede yüzde 100'e çıkacak"

Bağdat Caddesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Esen, yaptığı açıklamada, uzunluğu 6 kilometreyi bulan caddede 750 ana mağazayla birlikte toplam 3 bin iş yerinin bulunduğunu, bu iş yerlerinin 500 bin metrekarelik kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Telekomünikasyondan kuyuma, gıdadan kırtasiyeye, mobilyadan giyime onlarca sektörden mağazaların yer aldığı Bağdat Caddesi'nin özellikle salgın sonrası ziyaretçi sayısını artırdığını aktaran Esen, "COVID-19 sonrası insanlarımızın cadde mağazacılığına ilgisi ciddi düzeyde arttı. Artık açık alanda alışveriş yapmak isteyen vatandaşlarımızın bu ilgisi doluluk oranına net bir şekilde yansıdı." diye konuştu.

"Önemli markalar yer arayışında"

Esen, ABD'li teknoloji devi Apple'ın Avrupa'nın en büyük ve sofistike mağazasını Bağdat Caddesi'ne açtığını anımsatarak, "Doluluk oranı yüzde 98'e ulaştı. Kalan mağazalarla ilgili de kiralama süreçlerinin devam ettiğini ve kısa sürede bu iş yerlerinin de görücüye çıkacağını biliyoruz. Yani çok kısa bir zamanda doluluk oranı yüzde 100'e çıkacak." dedi.

Bağdat Caddesi Derneği Kurucu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ali Güvenç Kiraz ise Bağdat Caddesi'nin yüzde 98 doluluk oranıyla tarihi bir zirve yaşadığını ifade ederek, "Dünyanın en önemli markaları burada yer almaya çalışıyor. Apple'ın Avrupa'nın en büyük mağazasını caddemizde açması büyük bir gurur. Daha önce AVM'lere giden çok önemli markaların caddede yer arayışı içerisinde olduğunu duyuyoruz." şeklinde konuştu.