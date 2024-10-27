Apple tacını Nvidia'dan geri aldı! Yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu

Nvidia, yapay zeka çiplerine talebin artması ile dünyanın en değerli şirketi olmuştu. Ancak Nvidia'nın birinciliği uzun sürmedi. Kısa bir süre için 3,53 trilyon dolara ulaşan Nvidia'nın hisseleri 3,47 trilyona geriledi. Apple’ın hisseleri ise yüzde 0,4 artarak, şirketin değerini 3,52 trilyon dolara taşıdı.

Son aylarda Nvidia ve Apple rekabeti başa baş götürürken, Microsoft'un piyasa değeri 3,18 trilyon dolara yükseldi.

Yapay zekada kazanan Nvidia oldu

Microsoft, Alphabet, Meta ve diğer teknoloji devleri yapay zeka teknolojisine hakim olmak için yarışırken Nvidia, bu alanda en büyük kazanan oldu.

Video oyunları için işlemci tasarlayan Nvidia'nın hisseleri, OpenAI'nin 6,6 milyar dolarlık yatırım turunu açıklamasının ardından ekim ayında yüzde 18’lik artış gösterdi. Bu yükseliş, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin, yapay zeka için kullanılan çiplere yönelik talebin etkisiyle üç aylık karında beklentileri aşan yüzde 54’lük bir artış bildirmesinden sonra hız kazandı.

Apple'da durgun dönem

Öte yandan, Apple ise akıllı telefonlara yönelik durgun taleple mücadele ediyor. Apple’ın perşembe günü açıklayacağı çeyrek sonuçlarında yıllık bazda yüzde 5,55 artışla 94,5 milyar dolarlık gelir elde etmesi bekleniyor. Nvidia için ise analistler yüzde 82 civarında bir gelir artışıyla 32,9 milyar dolara ulaşacağını öngörüyor.

Nvidia, Apple ve Microsoft'un hisseleri, teknoloji sektörünün ve genel ABD borsasının en değerli şirketleri arasında yer alıyor. Bu üç şirket, S&P 500 endeksinin yaklaşık beşte birini oluşturuyor.