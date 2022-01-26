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Apple tahtını korudu, Türk markaları listeye giremedi

Dünyanın en değerli markaları listesinde Apple, 355 milyar dolar marka değeriyle ilk sıradaki yerini korudu. Apple’ı 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Dünyanın en değerli markası, bu yıl da 2021'de olduğu gibi 355 milyar dolarla Apple olurken bu şirketi 350 milyar dolar değerle Amazon izledi.

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2022 Araştırması" sonuçlandı.

araştırma verilerinden yapılan derlemeye göre, değerini geçen yıla göre yüzde 35 artırarak 355 milyar dolara çıkaran Apple "Dünyanın en değerli markası" unvanını korumayı başardı. Apple, 2021 araştırmasında da 263,4 milyar dolarla ilk sırada yer almıştı.

Apple'ı sırasıyla yaklaşık 350 milyar dolar marka değeriyle Amazon, 263 milyar dolarla Google takip etti.

Söz konusu listede ABD'li Microsoft 184,2 milyar dolarla 4'üncü, perakende şirketi Walmart 112 milyar dolarla 5'inci, Güney Koreli Samsung 107,3 milyar dolarla 6'ncı, ABD'li Facebook 101,2 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 75,1 milyar dolarla 8'inci, Çinli Huawei 71,2 milyar dolarla 9'uncu, ABD'li Verizon da 69,6 milyar dolarla 10'uncu sırada yer buldu.

Tablonun en altında yer alan markanın değeri 4,6 milyar doları bulurken, bu rakama ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da yer almadı.

Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde yer aldı. Global 500 listesindeki şirketlerin 199'unu ABD'li firmalar oluştururken 77'sinin Çin, 31'inin Japon, 28'inin Fransız, 25'inin Alman, 23'ünün İngiliz olduğu görüldü.

Öte yandan COVID-19 döneminde geliştirdikleri aşıları kullanılan Pfizer firması dünyanın en değerli markaları arasında 6,3 milyar dolarla 352'nci, 5,6 milyar dolarla AstraZeneca 407'nci sırada yer buldu.

2022 Sıra Marka Ülke Marka Değeri
1 Apple ABD 355.08
2 Amazon ABD 350.273
3 Google ABD 263.425
4 Microsoft ABD 184.245
5 Walmart ABD 111.918
6 Samsung Group Güney Kore 107.284
7 Facebook ABD 101.201
8 ICBC Çin 75.119
9 Huawei Çin 71.233
10 Verizon ABD 69.639
11 China Construction Bank Çin 65.546
12 Toyota Japan 64.283
13 WeChat Çin 62.303
14 Agricultural Bank Of China Çin 62.031
15 Mercedes-Benz Almanya 60.76
16 State Grid Çin 60.175
17 Deutsche Telekom Almanya 60.169
18 TikTok/Douyin Çin 58.98
19 Disney ABD 57.059
20 Home Depot ABD 56.312

 