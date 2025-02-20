Apple ürünlerine zam mı geliyor? BofA'dan kritik değerlendirme

BofA, Apple'ın olası tarifelerin finansal etkisini azaltmak için ABD'deki ürünlerin fiyatlarını artıralabileceğini ifade etti.

Teknoloji devi ABD'ye ithal edilen ürünlerde yüzde 10'luk tarife uygulamasına karşılık fiyatlandırmayı ayarlamazsa hisse başı yüzde 3'lük bir düşüş yaşayabilir.

iPhone zamları yolda!

BofA analizinde, "iPhone modellerinin çoğu artık Hindistan'da üretilebiliyor olsa da, Trump'ın Hindistan'a uygulayabileceği karşılıklı tarifelerin Çin'in yüzde 10'luk tarifesinden muhtemelen daha yüksek olacak" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar yüzde 9 artabilir

Tarife etkisini tamamen telafi etmek için BofA, Apple'ın birim satışlarında yüzde 5'lik bir düşüş varsayıldığında fiyatları yaklaşık yüzde 9 oranında artırması gerektiğini tahmin ediyor.

BofA, Apple'ın ABD'de yılda yaklaşık 50 milyon iPhone, 15 milyon iPad ve 10 milyon Mac sattığını tahmin ediyor.