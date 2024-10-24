Apple ve Goldman'a ceza: Kredi kartı hizmetleri yasaklandı!

ABD, Apple ve Goldman Sachs’a, kredi kartı kullanıcılarının yanıltıldığı gerekçesiyle toplam 89 milyon dolar ceza kesti.

Tüketici Finansal Koruma Bürosu (CFPB), Apple ve Goldman'ın 2019’da çıkardığı Apple Card’ın yüz binlerce kullanıcıyı müşteri hizmetlerindeki aksaklıklar ve yanlış bilgilendirme ile etkilediğini bildirdi.

Apple ve Goldman'a yönelik suçlamalar

Apple’ın, on binleri aşan müşteri şikayetlerini bankacılık devine iletmediği, ilettiğinde ise Goldman'ın gereken incelemeyi yapmadığı açıklandı. Apple Card kullanarak yapılan alışverişlerde otomatik faizsiz ödeme planı sunulacağı konusunda da kullanıcıları yanılttıkları, bu nedenle birçok kişinin borçlandığı belirtildi.

Apple Card'taki sorunlar nedeniyle kullanıcıların geri ödemelerinde gecikmeler yaşadığı, bu nedenle de bazı kullanıcıların kredi puanlarının düştüğü öğrenildi.

Goldman’ın kredi kartı hizmeti yasaklandı

Büro, Goldman’ın kredi kartı hizmetini, yasal yükümlülükleri yerine getireceğini kanıtlayana kadar yasakladığını bildirdi. Goldman Sachs’a 19,8 milyon dolar tazminat ve 45 milyon dolar para cezası, Apple’a ise 25 milyon dolar para cezası kesildi.

Goldman Sachs, teknolojik ve operasyonel sorunları çözmek için çalıştıklarını ve etkilenen müşterilere gerekli yardımı sağladıklarını belirtirken, Apple ise sorunlar tespit edildiğinde Goldman Sachs ile hızlı bir şekilde harekete geçerek çözüm ürettiklerini açıkladı.