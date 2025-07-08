Apple, yapay zeka liderini Meta'ya kaptırdı: Süper zeka ekibine katıldı!

Apple’ın (AAPL) yapay zekâ model ekibinin lideri Ruoming Pang’ın, Meta Platforms’a katılmak üzere şirketten ayrıldı.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'e yaptığı açıklamaya göre, Apple'ın yapay zekâ model ekibine liderlik eden seçkin mühendis ve yönetici Ruoming Pang şirketten ayrılıyor ve milyonlarca dolarlık bir maaş paketiyle Meta'ya geçiyor.

Pang Apple'da, Apple Intelligence ve diğer yapay zeka özelliklerini destekleyen şirketin büyük dil modellerinden sorumlu yaklaşık 100 kişilik bir ekibi yönetiyordu.

Pang'ın Meta'ya geçmesi, iPhone üreticisinin sıkıntılı yapay zeka çalışmalarında bir başka aksilik anlamına geldiği belirtilirken Meta'nın yapay zeka hamlelerini hızlandırdığını gösteriyor.

Meta yapay zeka işe alımlarını hızlandırdı

Meta ayrıca aynı gün OpenAI’dan araştırmacı Yuanzhi Li’yi ve Anthropic PBC’deki Claude’dan Anton Bakhtin’i de bünyesine kattı.

Geçen ay Zuckerberg’in şirketi, Scale AI’dan Alexandr Wang, girişimci Daniel Gross ve eski GitHub CEO’su Nat Friedman gibi büyük yapay zeka liderlerini cazip tazminat paketleriyle bünyesine katmıştı.

Meta,Pang'ı işe aldığını doğrularken Apple, Pang, OpenAI ve Anthropic Bloomberg News'in yorum taleplerine yanıt vermedi.

Daha önce OpenAI CEO’su Sam Altman, Meta’nın ChatGPT’nin ana şirketindeki birçok kişiye önemli teklifler sunduğunu açıklamıştı. Ancak Altman, şirketin üst düzey yeteneklerinden hiçbirinin bu teklifleri kabul etmediğini belirtmişti.

Zuckerberg iş görüşemlerini kendisi yapıyor

Meta'da Mark Zuckerberg, şirketin yapay zekâya (AI) odaklanmasını öncelik haline getirdi. Bu hamle, Meta’nın OpenAI ve Google gibi rakipleriyle rekabeti sürdürme çabasının bir parçası olarak görülüyor.

Zuckerberg, şirketin yapay zekâ birimi için personel alımlarında aktif rol oynuyor; potansiyel adayları Silikon Vadisi ve Lake Tahoe’daki evlerinde ağırlıyor, hatta bazılarına doğrudan kendisi ulaşıyor.

Haziran ayının sonunda Zuckerberg, Meta’nın yapay zekâ ekiplerini yeniden yapılandırarak odağını “süper zeka”ya çevirdi. Süper zeka, görevleri insanlar kadar iyi, hatta insanlardan daha iyi tamamlayabilen yapay zeka teknolojisini ifade ediyor.

Pang, Meta'nın yeni süper zeka grubu için en son büyük işe alım oldu.