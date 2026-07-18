Apple Music ve iCloud ücretleri ne kadar oldu? İşte Apple'dan zamlı fiyatlar...

Apple'cılar dikkat! Bir zam daha! İşte Apple Music ve iCloud'da yeni fiyatlar....
Artan RAM maliyetlerini haziran ayında bilgisayar ve iPad fiyatlarına yansıtan teknoloji devi Apple, Türkiye'deki Apple Music ve iCloud+ abonelik ücretlerine zam yaptı. Peki Apple Music ve iCloud ücretleri ne kadar oldu?
Cupertino merkezli teknoloji devi Apple geçen ay artan RAM maliyetleri nedeniyle Mac ve iPad modellerinde fiyat artışına gitmişti.
Apple ekosistemindeki kullanıcıları üzen bu gelişmenin ardından şirket, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pekçok ülkede dijital servislerin abonelik ücretlerini artırdı.
Apple Music ve iCloud+ paketlerinin fiyatlarına ciddi zam geldi. Yeni fiyatlandırma politikası bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.
Peki Apple Music ve iCloud+ paketleri ne kadar oldu?
Apple Music tarafında fiyatlar şöyle şekillendi:
Öğrenci paketi 32,99 TL'den 49,99 liraya çıktı. Bireysel abonelik ücreti ise 59,99 TL’den 89,99 TL’ye yükseldi. Aile paketi aboneliği ise 99,99 TL’den 149,99 TL seviyesine taşındı.
iCloud+ Depolama alanlarında fiyatlar ne kadar?
iCloud+ hizmetinde de ciddi fiyat artışları var.
Buna göre; 50 GB depolama alanı 39,99 TL’den 49,99 TL’ye çıkarıldı. 200 GB’lık paket 129,99 TL’den 169,99 TL’ye, 2 TB’lık depolama alanı ise 399,99 TL’den 549,99 TL’ye çıktı.
6 TB’lık pakette abonelik ücreti 1.699 TL, 12 TB’lık pakette ise 3.399 TL olarak güncellendi.