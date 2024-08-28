Apple'da neler oluyor? Bloomberg duyurdu: 100 çalışanla yollar ayrıldı

Apple Inc , dijital hizmetler grubunda görev yapan yaklaşık 100 çalışanını işten çıkardı. Bloomberg News'in haberine göre, işten çıkarmalardan en çok etkilenen kısım, Apple Books uygulaması ve Apple Kitap Mağazası'ndan sorumlu ekipç Ayrıca, mühendislik pozisyonları ve Apple News ekibi gibi diğer hizmet grupları da işten çıkarmalardan nasibini aldı.

Apple'ın hizmetler bölümünde kaç çalışanı olduğu tam olarak bilinmiyor. Şirketin son yıllık raporuna göre, 30 Eylül 2023 itibarıyla Apple'ın yaklaşık 161 bin tam zamanlı çalışanı bulunuyordu.

Apple, yapay zeka gibi değişen öncelikler doğrultusunda ekiplerini yeniden yapılandırıyor. Şirket, aynı zamanda üçüncü en büyük pazarı olan Çin'de de zorluklarla karşılaşıyor. Geçen yılın aynı dönemine göre, Apple'ın Çin'deki satışları geçen çeyrekte yüzde 6.5 oranında geriledi.