Apple'dan AB'nin 500 milyon euro'luk para cezasına itiraz

Apple, AB Komisyonunun nisan ayında verdiği 500 milyon euro para cezasına karşı hukuki süreç başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, "AB Komisyonu kararının ve benzeri görülmemiş para cezasının, yasanın gerektirdiğinin çok ötesinde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle bugün itirazımızı sunduk" ifadesi kullanıldı.

AB'nin AppStore'a müdahalesi

AB’nin Apple'a AppStore'u ne şekilde idare edeceği konusunda emir de verdiğine işaret edilen açıklamada, bunun geliştiriciler için karmaşık ve kullanıcılar için de olumsuz sonuçlar doğurduğu belirtildi.

Açıklamada, şirketin AB kararını günlük para cezalarından kaçınmak için uyguladığı ancak bunu mahkemeye taşıma kararı aldığı ifade edildi.

Ne olmuştu?

Apple tarafından uygulanan çeşitli kısıtlamalar nedeniyle uygulama geliştiricileri App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamıyordu. AB Komisyonu, nisan ayında bu durumun Birlik dijital kurallarına uymadığı gerekçesiyle Apple'a 500 milyon euro ceza kesmişti. Ayrıca, AB, Apple'a yönlendirme üzerindeki teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırma emri de göndermişti.

Apple, bu kapsamda geçen ay AB’nin para cezalarından kaçınmak için AppStore kurallarını değiştirmiş ve uygulama geliştiricilerine yönelik teknik ve ticari kısıtlamaları kaldırmıştı.