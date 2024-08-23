Apple'dan bir zam daha: Yüzde 100'e varan artış! (50 GB iCloud ne kadar oldu)

Apple, halihazırda 12,99 TL'den satışa sunduğu ve en düşük paketi olan 50 GB'lık iCloud servisine yarından itibaren 25 liradan kullanıcılara sunacak.

Bu paketin dışında, en sık tercih edilen 200 GB'lık iCloud hizmeti de yüzde 100 zamlanarak 39,99 TL'den 79,99 TL'ye yükseltildi.

Ayrıca premium paketler içerisinde yer alan 2 TB'lık iCloud hizmeti de 129,99 TL'den 249,99 TL'ye ulaştı.

Apple iCloud fiyatlarında son durum

iCloud+ 50 GB: 24,99 TL

iCloud+ 200 GB: 79,99 TL

iCloud+ 2 TB: 249,99 TL

iCloud+ 6 TB: 1,299,99 TL

iCloud+ 12 TB: 2,499,99 TL

Apple’ın bir önceki iCloud paket zammı geçen yılın haziranda yapılmış ve o dönem de fiyatlar yüzde 100’e varan artış göstermişti.

iCloud nedir, ne işe yarıyor?

Cep telefonu ya da dizüstü bilgisayarda Apple'ı tercih eden kullanıcılar, Türkiye'de daha çok ekonomik gerekçelerle firmanın sunduğu düşük depolama alanına sahip baz versiyonları tercih ediyor.

Bu kullanıcılar örneğin 64 GB depolama alanına sahip cep telefonu alıyor ve sonrasında aylık abonelik ücreti ödeyerek Apple'ın bulut depoma hizmeti iCloud'dan faydalanıyor.

Benzer durum Apple'ın ürettiği bilgisayarlar için de geçerli. Konfigürasyon yükseltmek için ek maliyete girmek istemeyen kullanıcılar örneğin 256 GB'lık bir depolama alanına sahip bir MacBook alıyor sonrasında iCloud abonesi olarak dosyalarını bilgisayar yerine dijital ortamda saklıyor.

Bu servis ile fotoğraflar, videolar, notlar güvende kalıyor, otomatik olarak yedekleniyor ve dosyalara her yerden erişim sağlanabiliyor.