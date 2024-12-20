Apple'dan Endonezya’daki iPhone 16 satış tasağını kaldırmak için 1 milyar dolarlık yatırım teklifi

Apple, Endonezya'daki iPhone 16 satış yasağını kaldırmak için büyük bir adım attı. Şirket, ülkenin yüzde 40 yerli üretim şartını karşılamadığı gerekçesiyle satışına izin verilmeyen iPhone 16 modeli için Endonezya hükümetine 1 milyar dolarlık bir yatırım yapmayı teklif etti. Yatırımın Batam Adası’nda kurulacak bir AirTag fabrikasını kapsadığı belirtildi. İlk etapta bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın, zamanla dünya genelindeki AirTag üretiminin yüzde 20’sini karşılayacağı ifade ediliyor.

Endonezya'nın serbest ticaret bölgesi olan Batam Adası, vergi muafiyeti ve ithalat kolaylıkları sunduğu için Apple tarafından tercih edildi. Yatırım teklifi, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında Endonezya hükümeti, Apple'ın iPhone 16 modelinin satışı için yerli üretim şartını yerine getirmediği gerekçesiyle yasak getirmişti. Apple, bu yasağın kaldırılması için 10 milyon ve 100 milyon dolarlık yatırım teklifleri sunmuştu. Google’ın Pixel telefonları da benzer sebeplerle satış yasağına uğramıştı.

Apple, bu yatırım ile Endonezya pazarındaki satışlarını yeniden başlatmayı ve hükümetin yerli üretim şartlarına uymayı hedefliyor.