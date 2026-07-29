Apple'dan ezber bozan uygulama: iPhone kiralama dönemi başlıyor!

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Şirket, ödeme platformu Klarna ile yaptığı iş birliği kapsamında ABD'de yeni kiralama sistemini hayata geçiriyor. Program, Apple Store mağazalarında, internet sitesinde ve Apple Store uygulaması üzerinden kullanılabilecek.

Apple'ın iPhone Yükseltme Programı'nın yerini alacak yeni sistemde sadece iPhone değil, Mac ve iPad gibi diğer ürünler de kapsama alınıyor.

Kira süresi ürüne göre değişecek

Ürün gruplarına göre farklı kiralama süreleri belirleyen Apple, iPhone ve Apple Watch modelleri için 12-24 ay, Mac ve iPad modelleri ise 24-36 ay süre tanıyor.

Hangi ürünler kiralanabilecek?

Yeni sistem kapsamında şu modeller ve ürünler kiralanabilecek:

iPhone 17 serisi

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Mac Studio

iPad Air

iPad Pro

iPad mini

iPhone 16, MacBook Neo, giriş seviyesi iPad ve Apple Watch SE ise programa dahil edilmeyecek.

Apple kiralama ücretleri ne kadar?

Apple'ın internet sitesindeki bilgilere göre en düşük iPhone kiralama ücreti aylık 17,99 dolar seviyesinden başlıyor. Önceki yükseltme programında ise aylık ödeme yaklaşık 42 dolar düzeyindeydi.

Amaç satın alma yerine abonelik algısı oluşturmak

Şirket, kullanıcıların iPhone veya Mac'i tek seferde büyük bir harcama olarak görmek yerine aylık ödemeyle kullanılan bir abonelik hizmeti gibi değerlendirmesini hedefliyor. Bu strateji, kullanıcıların telefonlarını daha uzun süre değiştirmeye başlamasıyla da örtüşüyor. Reviews.org araştırmasına göre ABD'de ortalama bir kullanıcı telefonunu yaklaşık 22 ay kullanıyor.

Daha pahalı iPhone'lar yolda

Apple'ın önümüzdeki dönemde ise cihaz fiyatlarını artırması bekleniyor. Şirket geçen ay bellek maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle bazı Mac ve iPad modellerinin fiyatlarını artırmıştı.

TechInsights Başkan Yardımcısı Mike Howard ise yeni nesil iPhone fiyatlarının 1.500 dolar seviyesine çıkabileceğini öngörüyor.

Apple'ın yeni kiralama programı da, Eylül ayında tanıtılması beklenen yeni iPhone serisi ve ilk katlanabilir iPhone öncesinde kullanıcıların artan fiyatlardan daha az etkilenmesini amaçlayan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.