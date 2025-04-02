Apple’dan Türkiye fiyatlarına zam yağmuru: En ucuz iPhone'nun fiyatı değişti

Siyaset gündemindeki son gelişmelerin ardından döviz kurunda artış yaşanırken Apple Türkiye fiyatlarına da kur ayarı geldi.

Iphone fiyatları ve Apple Watch'lar yaklaşık yüzde 4,17 ile yüzde 10 arasında zamlandı. En ucuz iPhone'un fiyatı 50 bin TL'ye dayanırken, iPhone 16 Pro Max'in fiyatı 100 bin TL'nin üstüne çıktı.

Yeni Iphone fiyatları şaşırttı:

-iPhone 16 Pro: 89.999 TL

-iPhone 16 Pro Max: 109.999 TL

-iPhone 16: 69.999 TL

-iPhone 16 Plus: 79.999 TL

-iPhone 16e: 49.999 TL

Zam iPhone’larla sınırlı kalmadı

Apple Watch Series 10'un fiyatı 19.999 TL’ye, Watch Ultra 2’nin fiyatı ise 55.999 TL’ye çıktı.