Apple'ın yeni iPhone Pocket'ı alay konusu oldu: Kesilmiş çorap için 10 bin TL

Teknoloji devi Apple, iPhone'lar için tasarlanan yeni taşıma kılıfı 'iPhone Pocket'ı tanıtmasının ardından sosyal medyada alay konusu oldu.

Kesilmiş çorap için 230 dolar

iPhone Pocket'ın 230 dolar fiyatla satışa sunulacağı öğrenilirken kullanıcılar ürünün yüksek fiyatına tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar tasarımı patiğe ve kesilmiş çoraba benzetirken böyle bir ürün için 230 doların (yaklaşık 10 bin TL) çok fazla olduğunu ifade etti.

Kullanıcılar fermuarı ve koruyucu bir klipsi bulunmayan ürünü çok fazla iPhone hırsızlığının yaşandığı bir dönemde güvenli bulmadıklarını ifade etti.

Teknoloji içerikleri üreten bir YouTuber ise bunun, Apple'ın piyasaya sürdüğü her şeyi satın alan ve savunan hayranlar için bir "turnusol testi" olduğunu savundu.

Sınırlı sayıda üretildi

Apple, parlak renkli aksesuarın Japon moda devi Issey Miyake ile birlikte tasarlandığını ve sınırlı sayıda üretildiğini duyurdu.

Issey Miyake daha önce Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un giydiği balıkçı yaka siyah kazakları tasarlamıştı.

Apple, ürünün "bir kumaş parçasından" esinlenerek "ek bir cep yaratma fikri" ile tasarlandığını açıkladı. Çantanın 150 dolarlık kısa askılı tasarımı sekiz, 230 dolarlık uzun askılı tasarımı ise üç renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Sosyal medya analisti Matt Navara ise ürünün ve fiyatının"işlevsellikten" çok "markalaşma ve ayrıcalık" ile ilgili olduğunu söyledi.