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Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor

Firmaların faaliyet harcamalarındaki alt kalemlerden Ar-Ge giderleri, 2010-2019 dönemini kapsayan 10 yılda 63 milyar lirayı geçerken imalat sektörü yaklaşık 28 milyar lirayla ilk sırada yer aldı.

Ar-Ge harcamaları artmaya devam ediyor
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Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yapılan "Sektör Bilançoları 2019" araştırmasına göre, firmaların faaliyet giderlerinin alt kalemi olan Ar-Ge harcamaları, son 10 yılda sürekli arttı.

Firmaların Ar-Ge giderleri, 2010'da 2,4 milyar lira, 2011'de 3,3 milyar lira, 2012'de 3,6 milyar lira, 2013'te 4 milyar lira, 2014'te 4,8 milyar lira, 2015'te 5 milyar lira, 2016'da 5,9 milyar lira, 2017'de 7,8 milyar lira, 2018'de 10,6 milyar lira ve 2019'da 15,9 milyar lira oldu.

Böylelikle firmaların, 2010-2019 döneminde Ar-Ge giderleri 63,3 milyar lira olarak hesaplandı.

Bilgi iletişimde 12,9, madencilikte 11,1 milyar lira Ar-Ge gideri

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların gelir tablosu incelendiğinde, 10 yılda en çok Ar-Ge gideri kaydeden sektör, 27,9 milyar lirayla imalat oldu.

Bu dönemde, imalat sektörünü bilgi ve iletişim sektörü 12,9 milyar lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 11,1 milyar lira Ar-Ge gideriyle takip etti.

Toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe 4,5 milyar lira, mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektöründe 3,5 milyar lira Ar-Ge gideri kaydedildi.

Ar-Ge giderleri, 10 yılda kültür, sanat, eğlence, dinlence ve sporda 634 milyon lira, ulaştırma ve depolamada 620 milyon lira, inşaatta 534 milyon lira, idari ve destek hizmet faaliyetlerinde 495 milyon lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 423 milyon lira, tarım, ormancılık ve balıkçılıkta 231 milyon lira olarak hesaplandı.

Gayrimenkul faaliyetleri 137 milyon lira, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 93 milyon lira, eğitim 87 milyon lira, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 76 milyon lira, diğer hizmet faaliyetleri 46 milyon lira ve su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri 19 milyon lirayla 2010-2019 döneminde en az Ar-Ge gideri kaydeden sektörler olarak sıralandı.

Ekonomik faaliyetlere göre firmaların 10 yılda gerçekleştirdiği toplam Ar-Ge giderleri (bin lira) şöyle:

Sektörler 2010-2019 Toplam
İmalat   27.860.724
Bilgi ve iletişim   12.867.784
Madencilik ve taş ocakçılığı   11.077.329
Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı   4.546.759
Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler   3.515.674
Kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor    633.978
Ulaştırma ve depolama    620.014
İnşaat    534.285
İdari ve destek hizmet faaliyetleri    495.466
Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı    422.772
Tarım, ormancılık ve balıkçılık    231.197
Gayrimenkul faaliyetleri    137.399
Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri    93.238
Eğitim    87.120
İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri    76.308
Diğer hizmet faaliyetleri    46.194
Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri    19.387
Toplam   63.265.628

Kaynak: AA

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