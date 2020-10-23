Ar-Ge harcamalarında son 10 yılın rekoru kırıldı
Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranının 2019 yılında yüzde 1,06'ya yükseldiğini açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, böylece son 10 yılın rekorunun kırıldığına dikkat çekti.
Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumunun "2019 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması" sonuçlarını değerlendirdi.
Ar-Ge konusunda sağlanan ilerlemeye dikkati çeken Varank, "2019'da Ar-Ge harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,06'ya yükseldi. Son 10 yılın rekorunu kırdık. Özel sektör, inovasyon ruhunu tam da istediğimiz gibi ortaya koyuyor. Ar-Ge harcamalarının yüzde 64,2'sini, Ar-Ge finansmanının da yüzde 56,3'ünü özel sektör gerçekleştirdi." dedi.
Bakan Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, 2009'da yüzde 0,8 seviyesinde bulunan Ar-Ge harcamalarının gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı, 2013'te yüzde 0,81'e, 2018'de yüzde 1,03'e ve geçen yıl da yüzde 1,06'ya yükseldi.
Kaynak: AA