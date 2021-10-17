Ar-Ge personeli stopaj desteğinde iyileştirme

ANKARA (DÜNYA)

Teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge veya tasarım merkezlerinde istihdam edilen personel için verilen gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlanma şartları iyileştirildi. Daha önce bu kapsamdaki personel için gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma süresinin yüzde 20’si kadar Ar-Ge merkezi dışında geçirdikleri süreler için de destek veriliyordu.

Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu oran yüzde 50’ye çıkarıldı. Yani personelin, gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen çalışma süresinin yarısını merkez dışında geçirebilecek.

Destek ilk çıktığında, sözkonusu personelin, merkez dışında geçirdikleri sürenin hiçbirisi için destek verilmiyordu. Bu durum ise teknik personelin, işletme dışındaki farklı alanlarda araştırma yapmalarını önlediği gerekçesiyle eleştiriliyordu.