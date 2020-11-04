Ar-Ge’de ‘evden çalışma uzasın’ talebi

Selenay YAĞCI



Çalışma dünyasındaki pek çok konu başlığıyla birlikte Ar-Ge merkezleri ve teknoparklarla ilgili olarak geçen nisan ayında pandemi düzenlemesi getirilmişti. Söz konusu işletmelerde teşvik gereği uygulanan ofisten çalışma mecburiyeti esnetilmiş, evden çalışma süresi, ayda yüzde 40 oranına denk gelen 8 gün olarak belirlenmişti. Uygulamaların kanuni çerçeve içine alınabilmesi için şimdilerde bir yasal düzenleme yürütülüyor. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (4691 sayılı Kanun) ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine (5746 sayılı Kanun) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nde, yüzde 40 uzaktan çalışma uygulaması, yüzde 20’ye indiriliyor. Kanun teklifine gün sayısı olarak baktığımızda, uzaktan çalışma 8 günden 4 güne indirilmiş oluyor. Şirketler kanun teklifine olumlu yaklaşırken, evden mesai uygulamasınıda yüzde 20 sınırının yükseltilmesi gerektiğine işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzde 50’ye yükselteceği konuşulurken, birçok şirket yüzde 75’lerde olmasını bekliyor.



“Uzaktan çalışmada beklentimiz yüzde 70”



Başarsoft CEO’su, YASAD Başkan Vekili Alim Küçükpehlivan, yazılımcıların en önemli gündem maddelerinden birinin Ar-Ge merkezlerinde teşvikli uzaktan çalışma olduğunu belirtti. Küçükpehlivan, “Ar-Ge merkezlerinin uzaktan çalışma oranı şu anda şöyle; aylık 20 iş gününün 12 günü ofise gelmek zorundasınız diyor. Biz bunun daha yukarıda olmasını öneriyoruz. Yüzde 70’lere doğru beklentimiz var” dedi.



“Kanun teklifinden memnunuz"



TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Bahar Birsen, ”Kanun teklifini memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz. Bununla birlikte tasarım, analiz, yazılım gibi konularda daha çok verim alınabilmesi için taslakta belirtilen oranların artırılarak COVID-19 sonrasında da uzaktan çalışmanın en az yüzde 50 olarak uygulanması ve bu oranın yüzde 75’e kadar cumhurbaşkanımızın yetkisiyle artırılabilmesi büyük önem arz ediyor” diye konuştu.



“Yüzde 20 artırılmalı"



Turkcell Hukuk, Regülasyon ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, esnek çalışma modelinin teknoloji sektörü çalışanları için aranan bir kriter haline geldiğini belirterek şöyle söyledi: “Bu beyinlerin kaybının önlenmesi için TBMM’ye sunulan kanun teklifi son derece önemli. Kanun teklifinde gelir vergisi stopajı teşviki için Ar-Ge ve tasarım merkezleri dışında geçirilen süre için öngörülen yüzde 20’lik sınırın daha da artırılması yönünde bir beklentimiz var.”



"Cumhurbaşkanlığı tarafından yüzde 50'ye çıkarılabilir"



Yıldız Teknopark Genel Müdürü Yardımcısı İsa Turgut İnci “Esnek çalışma uygulaması hakkında, “TGB’lerde yer alan işletmeler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinde gelir vergisi stopaj teşvikine konu edilen toplam çalışma sürelerinin yüzde 20’sini aşmamak kaydıyla, ilgili personelin teknopark veya ArGe / Tasarım Merkezi dışında geçirdikleri süreler de gelir vergisi stopaj teşviki kapsamında değerlendirilebilir. Bu oran cumhurbaşkanı tarafından yüzde 50’ye kadar artırılabilir.”