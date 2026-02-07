Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor transfere ne kadar harcadı? Bonservis bedeli kaç milyon EURO oldu?

Tüm profesyonel liglerde 2 Ocak’ta başlayıp 36 gün süren ara transfer döneminde, Süper Lig’in dört büyük kulübü kadrolarını güçlendirmek için kesenin ağızını açtı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, bu süreçte bonservis ve kiralama bedelleriyle toplamda yaklaşık 95 milyon euro harcadı. Harcama kalemlerinde kulüpler arasında dikkat çekici farklar oluşurken, bazı takımlar yüksek bütçeli transferlere yönelirken bazıları ise temkinli davrandı.

En yüksek bonservis Fenerbahçe'den çıktı

Ara transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, Mattéo Guendouzi için Lazio’ya 28 milyon euro, Anthony Musaba için Samsunspor’a 5,75 milyon euro ve Sidiki Chérif için Angers’e 22 milyon (zorunlu satın alma) euro ödedi. N’Golo Kanté ve Mert Günok ise bonservissiz kadroya katıldı. Fenerbahçe’nin toplam bonservis harcaması 55,75 milyon euro ile dört büyükler arasında ilk sırada yer aldı.

Beşiktaş'ın toplam harcaması 20 milyon Euro'yu geçti

Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için önemli bir bütçe ayırdı. Siyah-beyazlılar, Hyeon-gyu Oh için KRC Genk’e 14 milyon euro, Junior Olaitan için Göztepe’ye 5+1 milyon euro ve Kristjan Asllani için Inter’e 750 bin euro kiralama bedeli ödedi. Yasin Özcan takasla, Devis Vásquez ise bedelsiz olarak kadroya katıldı. Beşiktaş’ın toplam harcaması 20,75 milyon euro oldu.

Galatasaray toplamda 9,35 milyon euro harcadı

Galatasaray, ara transferde daha kontrollü bir politika izledi. Sarı-kırmızılılar Renato Nhaga için Casa Pia’ya 6,5 milyon euro, Noa Lang için Napoli’ye 2 milyon euro ve Sacha Boey için Bayern Münih’e 500 bin euro kiralama bedeli ödedi. Can Armando Güner transferi 350 bin euroya mal olurken, Yáser Asprilla için bonservis ödenmedi. Galatasaray, toplamda 9,35 milyon euro harcayarak dört büyükler arasında en az bonservis ödeyen takım oldu.

Trabzonspor temkinli harcadı

Trabzonspor ise ara transfer döneminde iki bonservisli transfer gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, Chibuike Nwaiwu için Wolfsberger’e 5,5 milyon euro, Mathias Lovik için Parma’ya 4 milyon euro ödedi. Umut Nayir ise bonservissiz olarak takıma katıldı. Karadeniz ekibinin toplam bonservis harcaması 9,5 milyon euro olarak kayıtlara geçti.

100 milyon Euro'ya yakın harcama...

Genel tabloya bakıldığında, ara transfer döneminin en çok harcama yapan takımı Fenerbahçe, en az harcama yapan takımı ise Galatasaray oldu. Dört büyüklerin toplam bonservis harcaması ise yaklaşık 95,35 milyon euroya ulaştı.

Dünya futbolu 2 milyar dolara yaklaştı

FIFA raporuna göre ara transferde dünya genelinde 5 bin 900’ü aşkın uluslararası transfer gerçekleşirken, kulüplerin toplam harcaması 1,9 milyar doları aştı. En fazla transfer harcamasını 360 milyon doların üzerindeki bütçeyle İngiliz kulüpleri yaparken, futbolcu satış gelirlerinde 215 milyon dolarla Fransız ekipleri zirvede yer aldı. Kış transfer döneminin tek başına en yüksek bedelli hamlesini ise Manchester City, Antoine Semenyo transferi için ödediği 84 milyon dolarla gerçekleştirdi.