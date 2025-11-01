Araba ve motosikletle takas ediyorlar! Dudak uçuklatan fiyata satılıyor

Farklı taş ve malzemelerden yapılan tespihler kalitesi ve yapılış tarihine göre rekor fiyatlara satılıyor.

Araba ve motosikletle takas edilen ve fiyatı dudak uçuklatan birbirinden değerli tespihler, 650 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

Kehribar, Oltu taşı, mercan ve firuze taşı gibi değerli taş, maden ve malzemelerden yapılan tespihlerin fiyatı 15 bin TL'den başlayıp 650 bin TL'ye kadar yükseliyor.

Örneğin 100 yıllıki altın püsküllü kehribar tespih 650 bin liraya alıcısını bekliyor.

Osmanlı döneminde damla kehribardan yapılan ve bugüne kadar herhangi bir zarar görmeyen değerli tespihlerin fiyatı ise daha yüksek fiyatlarda satılıyor.