Araç kiralama şirketi Hertz'in müşteri bilgileri çalındı

Araç kiralama şirketi Hertz, müşterilerinin kişisel bilgilerinin çalındığını açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, müşteri adları, doğum tarihleri, iletişim bilgileri, sürücü belgeleri, ödeme kartı bilgileri ve işçi tazminat taleplerinin çalındığını belirtti.

Bilgiler, Ekim 2024 ile Aralık 2024 arasında tedarikçilerinden birine yapılan bir siber saldırı sonucunda ele geçirildi.

Siber saldırılar Avustralya, Kanada, Avrupa Birliği, Yeni Zelanda ve Birleşik Krallık'taki müşterilere yönelik yapıldı.

Dolandırıcılık vakasına rastlanmadı

Hertz, web sitesindeki açıklamada siber saldırıdan etkilenen verilerin; müşterilerin iletişim, kredi kartı ve sürücü ehliyeti bilgilerini ve küçük bir kısmının sosyal güvenlik veya pasaport bilgilerinin de içerebileceğini söyledi.

Şirket Reuters'e yaptığı açıklamada, "Adli soruşturmamız, Hertz'in kendi ağının bu olaydan etkilendiğine dair herhangi bir kanıt bulamadı" dedi.

Şirket ayrıca kişisel bilgilerin dolandırıcılık amacıyla kötüye kullanıldığına dair herhangi bir olaydan haberdar olmadığını da kaydetti.