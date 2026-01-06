Araç muayene ücretlerine yüzde 25 zam! Cezası da arttı

TÜVTÜRK istasyonlarında yapılan araç muayene ücretleri her yıl açıklanan yeniden değerleme oranına göre artırılırken 2025'te yüzde 43,93 olan zam oranı, 2026'da yüzde 25,49 olarak belirlendi.

Bu düzenlemeyle araç muayene bedelleri değişirken, otomobilden ağır vasıtaya kadar tüm araç gruplarında muayene ve egzoz ölçüm ücretleri de önemli ölçüde arttı. Yeni tarifeyle birlikte muayenesiz araç kullanmanın cezası da yükseltildi.

Otomobil muayenesi 3 bin 288 TL oldu

Yeni ücret tarifesine göre, tomobil, minibüs, kamyonet ve özel amaçlı taşıtların araç muayene ücreti 3 bin 288 TL olarak belirlendi. Bu araçlarda yola elverişlilik muayenesi ücreti 1 bin 624 TL, araç muayenesi ile birlikte yapılması halinde toplam bedel 4 bin 110 TL oldu.

Otobüs, kamyon, çekici ve tanker türü araçlar için araç muayenesi 4 bin 446 TL'ye, yola elverişlilik muayenesi 2 bin 223 TL'ye İki muayenenin birlikte yapılması ise 5 bin 557 TL'ye yükseltildi.

Traktör, motosiklet ve motorlu bisikletler için araç muayene ücreti 1 bin 674 TL olarak uygulanmaya başladı.

Emisyon ölçümü maliyeti katladı

Egzoz gazı emisyon ölçüm ücreti ise 460 TL olarak belirlenirken, toplam maliyeti de yukarı çekti.

Sadece muayene ücretleri değil, muayenesiz araç kullanma cezası da arttı. Yeniden değerleme oranı sonrası muayenesiz araçla trafiğe çıkmanın cezası 2 bin 167 TL'den 2 bin 719 TL'ye yükseldi.