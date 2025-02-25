Araç muayenelerinde yeni dönem başlıyor! Ayrıntılar belli oldu

Araç muayene hizmetlerinde yeni dönem 2027'de başlıyor. Artık araç muayenelerinde Avrupa standartlarının izleneceği, talep ve şikayetleri karşılamak için de ücretsiz bir çağrı merkezi kurulacağı öğrenildi.

Kuzey ve güney olarak iki bölge halinde ilk özelleştirmesi 2004'te yapılan araç muayene hizmetlerinin kesintiye uğramadan devam etmesi 2027-2047 dönemini kapsayan yeni bir ihale yapıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca dün yapılan ihalede, 20 yıllık imtiyaz hakkı bedeli olarak MOI Ortak Girişim Grubu tarafından toplam 1 milyar 720 milyon dolar teklif verildi.

Kamu payı ödemesi devam edecek

Rekabet Kurulu ve Cumhurbaşkanı kararları ile Danıştay görüşünün alınmasını ardından resmiyet kazanacak ihale sonucunda firma, özelleştirme bedeli haricinde mevcut uygulamada olduğu gibi tahsil edeceği muayene ücretlerinden kamu payı ödemesi yapmayı sürdürecek.

Mevzuat gereği, 20 yıllık imtiyaz döneminde muayene ücretlerinin ilk üç yıl için yüzde 30'u, sonraki 7 yıl için yüzde 40'ı, son 10 yıl için yüzde 50'si kamu payı olarak Hazine'ye aktarılacak.

Avrupa Birliği standartlarında hizmet

Araç muayene istasyonlarına ilişkin yatırımlarla, muayene hizmetleri kamu bütçesine yük getirmeden özel sektör aracılığıyla yürütülecek.

Bu çerçevede, 15 Ağustos 2027'de başlayacak yeni dönemde başlangıç yatırımı olarak 125'i 1. bölgede, 124'ü 2. bölgede olmak üzere toplam 249 sabit istasyon ve 10 motosiklet istasyonu kurulacak. Ayrıca, 47'si 1. bölgede ve 46'sı 2. bölgede olmak üzere 93 seyyar istasyon hizmete girecek.

Bu kapsamda, trafiğe tescilli motorlu ve motorsuz araçların muayeneleri Avrupa Birliği standartlarında yürütülecek.

Hizmet verecek araç muayene istasyonlarını inşa etme ve gereken her türlü makine-ekipman yatırımını yapma yükümlülüğü işleticilere ait olacak.

Yeni istasyonlar açılabilecek

Türkiye'de büyük bölümü otomobillerden oluşan yaklaşık 31 milyon 300 bin araç bulunurken işletici, 20 yıllık dönemde artan araç sayısına bağlı olarak yeni istasyonlar açabilecek.

Muayene hizmetine ilişkin ödemelerin kredi kartı veya günün teknolojik şartlarına uygun diğer tahsilat yöntemleriyle yapılması durumunda komisyon gibi masraflar vatandaşa yansıtılmayacak.

Ücretsiz çağrı merkezi devreye alınacak

İstasyonlarda, elektrikli şarj istasyonu, ATM ve kafeterya gibi aracı muayeneye getiren kişilerin ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak hizmetler sunulacak.

Aracı muayeneye getiren kişilerin randevu talepleri ile muayene işlemlerine yönelik talep ve şikayetleri karşılayabilecek ücretsiz çağrı merkezi de kurulacak.