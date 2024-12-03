Araç sahipleri dikkat! 2 bin 172 TL ödemeyen akaryakıt alamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, akaryakıtta kayır dışılığı önlemek için Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulamasını devreye alarak, tüm ticari araçların sistemi kullanması zorunlu hale getirildi.

Ticari araç sahipleri, utts.gov.tr adresinden TTS'yi satın alabilecek. İlk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon sisteme dahil edilecek. 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlara TTS zorunluluğu getirilecek.

Montaj ücreti 2 bin 172 TL

TTS 'siz araçlar, 2025 itibarıyla benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her araç için 2.172 TL montaj ücreti belirlenirken, bu uygulamanın 43 milyar 440 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Ayrıca, 8 bin akaryakıt istasyonuna da cihaz yerleştirilecek ve bunun maliyeti ise 5 milyar TL olarak öngörülüyor.

'Vatandaşın omzuna 48.5 milyar TL'lık yeni yük'

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise düzenlemeyi eleştirerek, uygulamanın vatandaş ve akaryakıt firmalarına yeni yük getirdiğini söyledi.

“AKP, vatandaşın omzuna 48.5 milyar TL yeni bir maliyet yüklüyor. Hâlihazırda kullanılan taşıt tanıma sistemleri entegre edilebilirdi." diyen Yavuzyılmaz, mevcut sistemlerin çöpe atılıp yeni düzenlemeye geçilmesine karşı çıktı.

Yavuzyılmaz, "Bu cihazların hangi firmalar tarafından ithal edileceği, montaj işlerinin kimlere verildiği açıklanmalı.” dedi.

Son 3 hafta

Öte yandan TSS'ye geçiş için son tarih 31 Aralık 2024. Araç başına 2.172 liraya mal olan sistem için araç sahipleri utts.gov.tr üzerinden yetkili montaj firmalarına ulaşabilicek.





