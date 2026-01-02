Google Haberler

Araç sahipleri dikkat: 2026 MTV'sinde ilk taksit ödemeleri başladı! Son tarih belli oldu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2026 yılına ait ilk taksit ödeme dönemi başladı. Araç sahiplerinin MTV borçlarını 2 Şubat Pazartesi gününe kadar Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, bankalar, vergi daireleri veya PTT aracılığıyla ödemesi gerekiyor.

2026 MTV İLK TAKSİT ÖDEMESİ: 2026 MTV ödemelerinde ilk taksit ne zaman başlıyor? MTV ilk taksiti için son ödeme tarihi ne zaman? MTV nasıl ödenir?

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.

Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait MTV'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı.

Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.

Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor.

İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.

MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.

