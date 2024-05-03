Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam, otogaza indirim ( 3 Mayıs akaryakıt fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanma... Benzin, motorin ve LPG (otogaz) fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Benzin ve motorine zam, otogaz fiyatlarına indirim geldi. 3 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı, motorin litre fiyatı ve otogaz fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Brent petrolün varil fiyatı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutmasının ardından dün yaklaşık yüzde 3 azalışla son 7 haftanın en düşük kapanışını kaydetti. Benzine 28 kuruş, motorine 26 kuruş zam geldi. Otogaz fiyatlarında ise 1 lira 64 kuruş indirime gidildi. Fiyat değişiklikleri pompa satış fiyatlarına yansıdı. Otogaz ortalama 22,47 liradan satılıyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43,84 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,22 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43,92 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41,29 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,11 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42,48 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44,84 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,23 TL