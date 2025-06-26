Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor
İran-İsrail geriliminden doğan ve özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılma riski ile petrol fiyatlarında artış gerçekleşmişti. Ateşkes ile birlikte düşen petrol fiyatları pompaya da peş peşe indirim getirdi. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre motorinin litresine 1,14 TL indirim gelmesi bekleniyor.
Ortadoğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen ülke tarihinin en büyük indiriminin ardından, motorine yeni bir indirim daha geleceği açıklandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir indirim daha gelmesi bekleniyor.
İstanbul Avrupa Yakası:
Benzin: 48.88 TL
Motorin: 49.06 TL
LPG: 25.09 TL
İstanbul Anadolu Yakası:
Benzin: 48.73 TL
Motorin: 48.94 TL
LPG: 24.49 TL
Ankara:
Benzin: 49.55 TL
Motorin: 49.89 TL
LPG: 24.99 TL
İzmir:
Benzin: 49.88 TL
Motorin: 50.24 TL
LPG: 24.94 TL