Ortadoğu'daki gerilimin azalmasıyla birlikte petrol fiyatlarında da düşüş gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde motorine gelen ülke tarihinin en büyük indiriminin ardından, motorine yeni bir indirim daha geleceği açıklandı. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 28.06.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1,14 TL'lik bir indirim daha gelmesi bekleniyor.

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 48.88 TL

Motorin: 49.06 TL

LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 48.73 TL

Motorin: 48.94 TL

LPG: 24.49 TL

Ankara:

Benzin: 49.55 TL

Motorin: 49.89 TL

LPG: 24.99 TL

İzmir:

Benzin: 49.88 TL

Motorin: 50.24 TL

LPG: 24.94 TL