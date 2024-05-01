Araç sahiplerini ilgilendiriyor: LPG'ye indirim geliyor (1 Mayıs benzin ve motorin fiyatları)
Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. LPG'nin litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim gelecek. Peki, 1 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.
Benzin ve motorin fiyatında değişiklik beklenmiyor.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul
İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL
İzmir
İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL
Ankara
Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL