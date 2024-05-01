Araç sahiplerini ilgilendiriyor: LPG'ye indirim geliyor (1 Mayıs benzin ve motorin fiyatları)

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim bekleniyor. İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.

Benzin ve motorin fiyatında değişiklik beklenmiyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 43.56 TL



İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 43.65 TL



İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 41.07 TL

İzmir

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.73 TL



İzmir'de motorin litre fiyatı: 42.20 TL

Ankara

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.50 TL



Ankara'da motorin litre fiyatı: 41.96 TL