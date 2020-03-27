Araç talebi yüzde 12 azalacak

27 Mart 2020

Hilal SARI

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl otomotiv sektöründe yaşanacak daralmaya ilişkin farklı kuruluşların farklı senaryoları var. Tüketicilerin evlerinden çıkması veya işlerine gitmesini engelleyen karantinalar ve seyahat engelleri nedeniyle otomotive olan küresel talebin yüzde 5 ila 12 azalacağı öngörülüyor. Türkiye’nin önemli bir ihracat kalemi olan otomotivin hedef pazarlarında da ciddi düşüşler bekleniyor.

IHS Markit’in yayınladığı ‘Koronavirüsün Küresel Otomobil Talebine Etkisi’ başlıklı analizde, otomobil satışlarının bu yıl 2019’a göre yüzde 12 düşüşle 78 milyon adede gerilemesi bekleniyor. Kuruluş Ocak’ta salgının etkileri belirginleşmeden önce yayınladığı benzer raporundaki satış öngörüsünü 10 milyon adet düşürmüş oldu. IHS Markit, tüm bölgelere ilişkin talep öngörülerini bu son raporunda aşağı yönlü revize etti.

Sorun arzdan talebe kayıyor

Çin’de tesisler tekrar çalışmaya başlıyor olsa da, analize göre artık otomotivde sorun arz tarafından talep tarafındaki daralmaya kayıyor. Hem fabrika kapatmaları hem de satışların gerçekleştiği bayilerin kapanması, sektörün satışlarını olumsuz etkiliyor. IHS Markit analizine göre Avrupa’da talebin yüzde 13,6, ABD’de yüzde 15,3 düşmesi öngörülüyor. Çin’de beklenen talep daralması ise yüzde 10. Öte yandan raporda, bu bölgelerin dışında da önümüzdeki aylarda satışlarda bozulma beklendiği belirtiliyor.

Bölge istisnası yok, düşüş küresel

Çin için öngörülen araç satışı öngörüsü 2,3 milyon adet düşürülürken, beklenti bu yıl ülkede 22,4 milyon adet araç satışı gerçekleşmesi. Bu, geçen yıla göre yüzde 10’luk bir düşüş anlamına geliyor. Veriler, 2020’nin ikinci yarısında Çin pazarının dip yapıp tekrar yükselebileceğine işaret ediyor, fakat talepteki bozulma sürebilir.

VW: Almanya pazarı yaza düzelir

Avrupa’da 2020’de 15,6 milyon araç satılması bekleniyor. Geçen yıla göre yüzde 13,6’lık bir daralma anlamına geliyor. Ocak tahminleri ise 1,9 milyon adet düşürülmüş. Buna karşın Volkswagen yönetim kurulundan Jürgen Stackmann, Almanya iç pazarı için iyimser ve “Yaza iç pazarın normale dönmesini bekliyoruz, virüsle yaşamasını öğrenmeliyiz” diyor. ABD pazarında ise geçen yıla göre yüzde 15,3’lük bir düşüş öngörülüyor.

Küresel krizde yüzde 8 düşmüştü

Analizde küresel otomotiv satışlarındaki yüzde 12’lik bir düşüşün 2008 krizindekinden de sert olduğuna dikkat çekilerek 2008-2009 küresel resesyon döneminde iki yıllık sürede satışların yüzde 8 düştüğü belirtiliyor. Türkiye de olumsuz etkilenecek Otomotiv yan sanayi kuruluşu TAYSAD Türkiye’nin otomotiv ihracatının yüzde 20 daralacağını öngörürken, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) ise en önemli ihracat pazarı Avrupa’nın Türkiye’yi zorlayacağını belirtiyor. Otomotiv sektörümüzde ihracatın yüzde 80’den fazlası Avrupa ülkelerine.

Roland Berger’den üç senaryo



Otomotiv konusunda uzman danışmanlık şirketi Roland Berger sektörün brüt katma değerinin %0,9 ila 10,6 düşeceği üç farklı senaryo öngörüyor.



• HIZLI İYİLEŞME: İkinci yarıda hızlı bir toparlanma olacak. İlk çeyrekte %5 düşecek olan sektör brüt katma değeri 2020’nin tamamında %0,9 düşecek.



• GECİKMİŞ TOPARLANMA: Toparlanma ancak dördüncü çeyrekte gelecek ve 2020 brüt katma değeri, parça kısıtları ve tedarik zincirindeki zorluklarla birlikte yılın tamamında %2,4 düşecek.



• AĞIR RESESYON: 2020 yılı boyunca otomotivde brüt katma değer %10,6 düşecek, 2021’de ise hızlı bir toparlanma olacak. 2021ikinci çeyrek büyümesi %10’u geçecek.