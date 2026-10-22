Aracı selde zarar görenler dikkat: Sigorta ödemesinde 5 gün detayı

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Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağışlar ve su baskınları, araçları zarar gören vatandaşların sigorta haklarını yeniden gündeme getirdi. Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sel hasarlarında hangi sigortaların ödeme yaptığına ve hasar bildiriminde gecikme yaşanması halinde izlenecek yollara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Kaskoda 5 günlük süreyi kaçıranlar tazminat alabilir mi?

Kasko sigortasında hasarın 5 iş günü içinde bildirilmesi gerekiyor. Ancak bu sürenin aşılması, tazminat hakkının otomatik olarak kaybedildiği anlamına gelmiyor. Sigorta şirketleri, bildirimin neden geciktiğini ve gecikmenin zararı artırıp artırmadığını inceliyor. Geç bildirim nedeniyle zarar büyümüşse sigortalının kusuru da dikkate alınarak ödenecek tazminatta indirim yapılabiliyor.

Sel hasarını trafik sigortası karşılıyor mu?

Zorunlu trafik sigortası, aracın kendisinde meydana gelen sel ve su baskını zararlarını karşılamıyor. Bu sigorta, aracın işletilmesi nedeniyle üçüncü kişilere verilen ve araç sahibinin hukuken sorumlu olduğu zararları güvence altına alıyor. Selde sürüklenen bir aracın başka araçlara zarar vermesi halinde ise olayın koşulları ve araç sahibinin kusuru değerlendiriliyor.

DASK selden zarar gören evlere ödeme yapıyor mu?

Zorunlu Deprem Sigortası (DASK), sel ve su baskınından kaynaklanan konut zararlarını karşılamıyor. DASK, deprem ve depremin doğrudan neden olduğu yangın, infilak, tsunami ve yer kayması gibi zararları kapsıyor.

Sel nedeniyle oluşabilecek konut zararlarının karşılanabilmesi için sel teminatı içeren konut sigortası gerekiyor.

Selden sonra kaskoya teminat eklenebilir mi?

Kasko poliçesinde sel ve su baskını teminatı bulunmuyorsa sigorta şirketinden sonradan ek teminat talep edilebiliyor. Ancak şirketin bu talebi kabul etme zorunluluğu bulunmuyor. Ayrıca sel meydana geldikten sonra eklenen teminat, daha önce oluşmuş ve bilinen hasarı karşılamıyor. Yeni teminat, kabul edilmesi halinde esas olarak yürürlüğe girdiği tarihten sonraki olaylar için geçerli oluyor.

Sigorta şirketi ödeme yapmazsa ne olacak?

Sigorta şirketinin hasarı reddetmesi durumunda hak sahipleri yasal başvuru yollarını kullanabiliyor. Yapılan incelemede tazminatın ödenmesi gerektiğine karar verilirse koşullarına göre faiz de talep edilebiliyor.

Kaskosu olmayan araç sahipleri ne yapabilir?

Kaskosu bulunmayan veya poliçesinde sel teminatı yer almayan araç sahiplerinin zararları, bu sigortalar kapsamında karşılanmıyor. Ancak zararın oluşmasında üçüncü bir kişinin kusuru varsa sorumlu kişilere karşı hukuki yollara başvurulabiliyor. Bu nedenle selden zarar görenlerin araç veya konutlarındaki hasarı fotoğraf ve videolarla belgelemesi, varsa resmi tutanakları saklaması ve gerektiğinde hukuki destek alması önem taşıyor.