Aradaki uçurum genişliyor: Çalışan gelirlerinin en çok arttığı sektör belli oldu!

TÜİK tarafından açıklanan "Gelir Dağılımı İstatistikleri" ile 2024 yılına dair esas iş gelirlerinin sektörel durumu ortaya çıktı. Esas iş gelirleri sektörel olarak incelendiğinde, tarım sektöründeki gelirlerdeki farklılıkların oldukça belirgin olduğu görüldü.

TÜİK verilerine göre 2024 yılında en yüksek yıllık ortalama gelir 242 bin 299 TL ile hizmet sektöründe kaydedilirken, en düşük gelir 153 bin 773 TL ile tarım sektöründe oluştu. Hizmet sektörü gelir seviyesindeki zirvesine rağmen 2024'te en fazla artış yaşayan 3. sektör oldu.

İnşaat sektörü artışta öncü

Verilerde bir önceki yıla kıyasla yıllık ortalama esas iş gelirinde en büyük artış, yüzde 115,4 ile inşaat sektöründe gözlendi. İnşaat sektörünü yüzde 102,0 ile sanayi sektörü izlerken, hizmet sektöründe yüzde 100,2, tarım sektöründe ise yüzde 66,0 oranında artış kaydedildi.