Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviye! ABD'de resesyon olasılığı yüzde 45'e yükseldi

Reuters tarafından yapılan son anket, ABD'nin ticaret politikalarının ekonomi üzerindeki etkilerine dair endişeleri bir kez daha gündeme taşıdı. Ekonomistlerin büyük bölümü, özellikle Başkan Donald Trump döneminde uygulanan agresif gümrük vergisi stratejisinin bu yıl ve gelecek yıl ABD ekonomisinde ciddi bir yavaşlamaya neden olabileceğini öngörüyor. 12 ay içinde medyan resesyon olasılığı yüzde 50'ye yaklaşacak.

Resesyon ihtimali yüzde 45’e yükseldi

14-17 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete katılan ekonomistlere göre, ABD'nin en büyük ticaret ortağı olan Çin ile ilişkilerdeki gerginlik ve 90 günlük geçici vergi duraksaması ekonomik görünümde belirgin bir iyileşme yaratmadı. Buna bağlı olarak, önümüzdeki 12 ay içinde ABD ekonomisinin resesyona girme ihtimali yüzde 45’e kadar yükseldi. Bu oran geçen ay yüzde 25 seviyesindeydi.

Faiz indirimi ihtimalini kısıtlayabilir

Ekonomistler aynı zamanda, son dönemde tüketici fiyatlarındaki artışla birlikte enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü güncelledi. Bu gelişme, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl içinde faiz indirimine gitme ihtimalini kısıtlayabilecek bir unsur olarak değerlendiriliyor.

ING Uluslararası Başekonomisti James Knightley, mevcut durumu değerlendirirken "Duyarlılık şu anda inanılmaz derecede zayıf ve bu da hane halkının harcamalar konusunda çok gergin olduğuna işaret ediyor. Fiyatlar, istihdam ve servet tüketicinin aleyhine hareket ediyor ve bu, ileriye dönük tüketici harcamaları büyümesi için oldukça zehirli bir kombinasyon" ifadelerini kullandı.