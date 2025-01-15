Aralık 2024'te petrol üretiminde artış: Günlük 20 bin varil yükseldi

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) aralık 2024 petrol piyasası raporunu yayınladı. Verilere göre, küresel petrol üretimi geçen yıl aralıkta önceki aya göre günlük yaklaşık 20 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) ise geçen ay ham petrol arzı, önceki aya göre günlük yaklaşık 220 bin varil arttı ve 27 milyon 430 bin varil oldu.

Petrol arzı önceki aya göre 230 bin varil arttı

Aynı dönemde ham petrol dışındaki diğer konvansiyonel olmayan OPEC üretimi ise günlük 5 milyon 620 bin varil olarak gerçekleşti. Böylelikle OPEC'in toplam petrol arzı, geçen ay günlük 33 milyon 60 bin varil olarak kaydedildi. Bu, bir önceki ayki seviyenin günlük yaklaşık 230 bin varil üstünde gerçekleşti.

OPEC dışı ülkelerin üretimi ise aynı dönemde günlük yaklaşık 220 bin varil azalarak 70 milyon 470 bin varil oldu. Bu gelişmelerle birlikte, küresel petrol arzı geçen ay günlük 20 bin varil artarak 103 milyon 530 bin varile yükseldi ve yıllık artış ise 390 bin varil oldu.

Bu artışa, son yılların en yüksek üretim oranlarına ulaşan Nijerya ve Libya'nın katkısı önemli oldu. Diğer taraftan, Brezilya'daki mevsimsel kayıplar ve ABD üretimindeki düşüş, OPEC+ dışı arz kayıplarını dengeledi.

OPEC+ dışı üretim 240 bin varil düştü

OPEC+ üretimi, günlük yaklaşık 270 bin varil artarak 41 milyon 700 bin varile yükselirken, OPEC+ dışı üretim yaklaşık 240 bin varil düşüşle 53 milyon 400 bin varile geriledi.

IEA'ya göre, OPEC+ grubunun gönüllü arz kesintilerini gevşetmemesi durumunda, küresel petrol arzının 2025'te günlük yaklaşık 1 milyon 800 bin varil artarak 104 milyon 700 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışın 1 milyon 500 bin varilinin OPEC+ dışı ülkelerden geleceği öngörülüyor.

Petrol talebinde de önemli bir artış öngörülüyor. IEA'nın raporuna göre, küresel petrol talebinin 2024 yılında günlük 1 milyon 54 bin varil artarak 103 milyon 956 bin varile ulaşması bekleniyor. Bu artışın, gelişmiş ekonomilerdeki iyileşen ekonomik durum ve düşük petrol fiyatlarının etkisiyle olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl küresel petrol talebi, bir önceki yıla göre günlük 936 bin varil artış göstererek 102 milyon 901 bin varil seviyesine yükseldi. 2023'ün son çeyreğinde talepte kaydedilen artış, yaklaşık 1 milyon 500 bin varil olarak en güçlü büyüme oldu.