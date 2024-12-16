Aralık ayı evde bakım yardımları hesaplara yatırıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 544 bin vatandaşa yapılan evde bakım yardımı Aralık ayı ödemesi hesaplara yatırıldı. Yardım kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya yönelik açıklamada bulundu.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, evde bakım yardımı alan vatandaşlara yönelik açıklamasında "Evde bakım yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" ifadesini kullandı ve evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını belirtti.
Göktaş açıklamasında, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,8 milyar lira evde bakım yardımını hesaplara yatırdık. Halihazırda 544 bin vatandaşımız evde bakım yardımından yararlanıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.