Aralık ayı kira zam oranı belli oldu

Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca haneyi ilgilendiren aralık ayı kira artış oranı da belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları aylık bazda yüzde 3,51, yıllık bazda yüzde 21,31 yükseldi. 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,71'lik artış gerçekleşti.

Kira fiyatlarındaki artışta 12 aylık ortalama TÜFE belirleyici oluyor. Buna göre kasım ayında yeni kira sözleşmesi yapacak vatandaşlar için zam oranı yüzde 17,71 olacak.

Böylece vatandaşın, 1000 liralık kirası zam yapılması durumunda 1177 liraya, 2 bin liralık kirası ise 2354 liraya yükselecek.