Aralık ayı perakende satışlarında yüzde 3,2'lik artış İngiltere'yi mutlu etmedi

İngiliz Perakendeciler Birliği'nin (BRC), Aralık 2024'e ilişkin paylaştığı perakende verilerine göre ülkede toplam perakende satışları aralıkta yıllık bazda yüzde 3,2 büyüme gösterdi. Bu oran son üç ayın ortalama büyümesi olan yüzde 0,4'ün ve son 12 ayın ortalaması yüzde 0,7'nin üzerinde gerçekleşti.

Noel harcamaları beklentiyi karşılamadı

Söz konusu dönemde gıda satışları yüzde 1,7, gıda dışı satışlar yüzde 4,4, gıda dışı mağaza satışları da yüzde 0,4 arttı. Ancak Noel harcamalarının da etkili olduğu perakende satışlardaki büyüme yılın son çeyreğinde zayıf kaldı. Ülkede perakende satışlar 2024'te yıllık bazda yüzde 0,7 ile sınırlı artış gösterirken, yılın son çeyreğinde bu oran yüzde 0,4 oldu.

"Gıda dışı ürünlerdeki satışlar önceki yıla göre daraldı"

Verileri değerlendiren BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, "Perakendeciler için önemli olan altın dönem, umulanı vermedi. Özellikle gıda dışı ürünlerdeki satışlar önceki yıla göre daraldı" dedi. Bu yıl perakende satışların ortalama yüzde 1,2 büyümesini öngördüklerini kaydeden Dickinson, perakendecilerin maliyetlerinin arttığını ve bu nedende söz konusu büyümenin zayıf kalacağını aktardı.