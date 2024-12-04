Aralık ayında ehliyet kursuna yazılanlar dikkat: Ocak 2025 zamlarından muaf değilsiniz!

Karadeniz Sürücü Kursları Dernek Başkanı Hasan Guda, aralık ayında ehliyet kursuna kayıt olanların sınavının Ocak 2025’te yapılacağına ve bu sebeple harçların da zamlı ödeneceğine dikkat çekti.

Kurs ücretlerine 2025'te yüzde 40 oranında zam beklediklerini ifade eden Hasan Guda, “10 Aralık’tan itibaren ehliyet kursuna kayıt yaptıranlar ehliyeti 2025 yılında alacaklarından, ödeyecekleri harç farkı 2024’e göre yüzde 44 oranında fazla olacak" dedi.

Asgari ücret artışıyla birlikte birçok kaleme de zam geleceğini vurgulayan Guda, sürücü kurslarına da 2025'te yüzde 40 oranında zam beklediklerini belirtti ve ekledi: "10 Aralık’ta ehliyet kursu için yeni kayıt dönemi başlıyor. 1 Ocak 2025’e kadar sürücü kurslarına kayıt olanlar B sınıfı ehliyet için 15 bin TL’lik kurs ücretinden faydalanabilecek ancak 1 Ocak’tan itibaren sürücü kursları ücretinin 20 bin TL olacağını düşünüyoruz. Diğer ehliyet sınıflarında da yüzde 40 oranında bir zam olacaktır.”

“Bazı arkadaşlar kursiyerleri kandırıyor"

Bazı kursların vatandaşları kandırmak için değişik yollara başvurduğuna dikkat çeken Guda, “Bazı arkadaşlar, ehliyet alacak kursiyerleri kandırıyor. ’2025 zamlarından etkilenmeden sürücü kurslarına kaydolun’ diyorlar. Aralık ayında kayıt olanların sınavı Ocak 2025’te yapılacak. Ocak ayı demek de 2025 demek. Bu da harçların zamlı ödeneceği anlamına geliyor. İnsanları aldatmanın da bir anlamı yok. 2024 yılında sürücü kurslarına kaydolacak vatandaşlar sadece sürücü kurslarına gelecek zamdan etkilenmekten muaf olacaklar, harç fiyatlarını ise yine 2025 tarifesine göre ödeyecekler” şeklinde konuştu.