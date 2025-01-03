Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, aralık ayında fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu.

Buna göre, geçtiğimiz ay tüketici fiyatları bazında en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile yumurtada, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında oldu.

Fiyatı en çok artan ürünler

Açıklanan verilere göre, aralık ayında yumurtadaki fiyat artışını yüzde 9,88 ile kahvaltılık tahıl ürünleri, yüzde 9,33 ile patates izledi.

Aralık 2024'te fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 8,33 ile taze balık, yüzde 7,84 ile margarin ve yüzde 7,62 ile fırın, ocak ve fırınlı ocak yer aldı.

Fiyatı en çok düşen ürünler

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 27,78 ile hava yoluyla yolcu taşımacılığında yaşandı.

Onu, yüzde 5,66 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,5'er ile kadın ayakkabısı ile çocuk ve bebek ayakkabısı, yüzde 3,82 ile erkek ayakkabısı izledi.